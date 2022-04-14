بيع “رقصة التابوت” الشهيرة في مزاد.. كم بلغ سعرها؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بيعت ملكية “رقصة التابوت” الشهيرة عالميًا في مزاد باعتبارها NFT، أي رمز غير قابل للاستبدال، مقابل 1.04 مليون دولار.

ويوم السبت، تم الإعلان عن الفائز عبر تويتر أولاً من قبل مستخدم يُدعى Luke360.

وانتشر فيديو ميم “رقصة التابوت”، الذي يُظهر حاملي النعش الغانيين وهم يرقصون ويحملون نعشًا، على نطاق واسع خلال كوفيد-19.

ولفتت المعلومات الى أن حاملي النعش سيتبرعون بـ 50 في المئة من عائدات المزاد لجمعية خيرية أوكرانية ولأصدقائهم في أوكرانيا، الذين فقدوا دخلهم بعد الغزو الروسي.