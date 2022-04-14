قيمتها 500 ألف دولار.. هذه هدية ديفيد بيكهام إلى ابنه العريس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قدّم ديفيد بيكهام، هدية فريدة من نوعها لابنه العريس بروكلين وعروسه نيكولا بيلتز وهي عبارة عن سيّارة جاغوار كهربائية بقيمة 500 ألف دولار تعود للعام 1954.

وبحسب موقع “ديلي ميل” البريطاني، اختار لاعب كرة القدم السّابق (46 سنة) سيارة زرقاء من موديل “195 XK140” من شركة Lunaz التي حصل فيها على 10 بالمئة من الأسهم في حزيران 2021.

وفي هذا الإطار، قال الرّئيس التنفيذي للشركة ديفيد لورنز: “هذه السيارة الاستثنائية هي الهدية المثالية لابنه بروكلين وزوجته لأنّها سيّارة كلاسيكية وغير عادية، ترمز إلى مستقبل مشرق وإيجابي”.

ويُشار إلى أنّ هذه الهدية استوحيت من سيارة جاغوار E-Type الفريدة من نوعها لعام 1968 التي استخدمها الأمير هاري لنقل عروسه، ميغان ماركل، خلال حفل زفافهما في أيار 2018.

وقد تمّ رصد ديفيد وهو يصطحب زوجته فيكتوريا في جولة بالسيارة صباح الأحد قبل أن يسلّمها للعروسين. وكان قد طلب بطلاء السيارة بلونٍ أزرق فاتح مع التكتّم على اسم اللون الفريد.