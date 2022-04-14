بعد تخليها عن الألقاب الملكية.. الأميرة اليابانية تعمل متطوعةً في متحف بنيويورك

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف موقع “إنسايدر” أن الأميرة اليابانية السابقة ماكو كومورو تقوم حالياً بعمل تطوعي في متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك، وذلك بعد مرور أقل من ستة أشهر على زواجها من حبيبها الجامعي وانتقالها إلى المدينة الأميركية.

ووفقاً لصحيفة The Japan Times، تعمل ماكو في أحد المعارض المخصصة للوحات اليابانية حول Ippen، وهو راهب مسافر شهير تجول في جميع أنحاء اليابان خلال فترة كاماكورا (1185-1333).

وفي الواقع، فقد التحقت ماكو بالجامعة المسيحية الدولية في طوكيو، حيث حصلت على شهادة في التراث الفني والثقافي. كما حصلت الأميرة السابقة في عام 2016 على درجة الماجستير في دراسات المتاحف والمعارض الفنية من جامعة ليستر البريطانية.

بعدها، انتقلت الأميرة السابقة للعمل كباحثة خاصة في المتحف بجامعة طوكيو، بالتزامن مع قيامها بواجباتها الملكية.

ويُذكر أن ماكو، ابنة ولي العهد الياباني فوميهيتو، تصدرت عناوين الصحف العام الماضي عندما تخلت عن كل ألقابها الملكية لتتزوج حبيبها الجامعي، كي كومورو في 26 تشرين الأول.