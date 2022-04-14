بطولة مارغوت روبي.. غريتا غيرويغ تعتزم إخراج فيلم “باربي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعتزم الممثلة والمخرجة جريتا جيرويج إخراج فيلم جديد للممثلة مارجوت روبي يدور حول الدمية “باربي”.

وكان قد تردد في وقت سابق أن جيرويج ستكتب السيناريو للفيلم، وهو مشروع مشترك مع شركة “وارنر برازرز” وشركة “ماتيل” التي تصنع الدمية باربي، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية “بي إيه ميديا”.

وخلال حوار مع مجلة “فوج” البريطانية، كشفت الممثلة الاسترالية روبي (31 عاما) التي رشحت مرتين لجائزة الأوسكار ان مشاركة جيرويج في الفيلم اتسعت لتشمل الإخراج.

وقالت مجلة فارايتي إنه تأكد أن جيرويج وقعت رسميا على عقد إخراج الفيلم وأن الإنتاج سيتم في وقت مبكر من العام المقبل في لندن.

يذكرأن جيرويج (37 عاما) كانت قد رشحت لجائزة أوسكار أفضل مخرج وأفضل سيناريو لعام 2017 عن فيلم “ليدي بيرد”.