توفيق عبد الحميد يحذف منشوره عن اعتزال الفن ويثير جدلا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار الممثل المصري ​توفيق عبد الحميد، جدلا بين متابعيه على مواقع التواصل، بعد أن حذف​ منشوراته التي أعلن فيها اعتزاله الفن، وذلك بعد يوم واحد من نشرها.

ويبدو أن عبد الحميد قد تراجع عن قراراه بالاعتزال، إذ كان قد غاب عشر سنوات ثم عاد ليشارك في مسلسل “يو تيرن”.

وكان قد شرح إبان نشره قرار اعتزاله أن التمثيل يجعله يضع قطعة من عمره في الشخصية، في أعقاب انتهائه من تصوير المسلسل الرمضاني والذي يشارك حاليا في بطولته.

وكتب توفيق عبد الحميد في المنشور: “أحيانا يمنحني التمثيل وتحديدا في الدراما التلفزيونية الفرصة بأن أضع قطعة من عمري في الشخصية تزيد أحيانا أو تقل حسب التفاصيل والاحداث وهذا ممتع ومؤلم بشدة”.