كورونا تمنع العرض الأول لمسرحية سندريلا الموسيقية في لندن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قال الفنان البريطاني أندرو لويد ويبر لوكالة الأنباء الألمانية ، إنه قرر عدم إقامة العرض الأول لافتتاح مسرحيته الموسيقية الجديدة “سندريلا” في ويست إند في لندن وسط انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

وأضاف ويبر، “لن نقوم الآن بعمل ليلة افتتاح على هذا النحو لأنني لا أعتقد أنه من الصواب أن يكون الجميع على سجادة حمراء … أعتقد إنها سترسل رسالة خاطئة في الوقت الراهن”.

وكان ويبر، الشهير بمسرحياته الموسيقية ومن بينها “شبح الأوبرا” و”القطط” و”يسوع المسيح سوبرستار”، مؤيدا قويا لإعادة فتح المسارح وقاعات الحفلات الموسيقية.

وقال في مقابلة مع (د.ب.أ)،إنه “من الظلم” و”الهراء” منع المسارح من إعادة فتح أبوابها بالكامل في وقت تمكنت فيه حشود من مشجعي كرة القدم من التجمع في ملعب ويمبلي في لندن لحضور بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2020 .

ومن المقرر أن يتغير كل ذلك قريبا، حيث من المقرر أن تسمح إنجلترا باستئناف العروض المسرحية بالكامل اعتبارا من 19 تموز/يوليو الجاري.

ويخطط ويبر لتقديم أول عرض لـ”سندريلا” في 20 تموز/يوليو، أمام الضيوف المدعوين مثل العاملين في مجال الرعاية الصحية.

والمسرحية الموسيقية هي اقتباس فضفاض من الحكاية الشعبية التي تحمل نفس الاسم ، والتي حولها ديزني إلى فيلم رسوم متحركة محبوب.

وترفض الشخصية الرئيسية في نسخة ويبر المقتبسة المثل العليا للجمال والتوقعات المشتركة للفتيات.