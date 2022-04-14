الملكة إليزابيث تشيد بالمنتخب الإنجليزي وتتمنى له التوفيق أمام إيطاليا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أشادت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا “بالروح والالتزام والفخر” للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم متنمية له التوفيق في المواجهة أمام إيطاليا غدا الأحد على استاد ويمبلي في نهائي يورو 2020.

وفي رسالة للمدرب جاريث ساوثجيت تمنت الملكة إليزابيث “التوفيق” في مباراة الغد.

وأوضحت الملكة إليزابيث في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) “قبل 55 عامًا كنت محظوظة بتقديم كأس العالم إلى بوبي مور وشاهدت أثر ذلك على اللاعبين ، الإدارة الجهاز المعاون ، من خلال التأهل والفوز بنهائي بطولة دولية كبرى في كرة القدم”.

وأضافت “أريد أن أبعث بتهانينا وتهاني عائلتي لكم جميعا بالوصول إلى لنهائي كأس الأمم الأوروبية ، وأتمنى لكم التوفيق غدا على أمل أن يسجل التاريخ ليس فقط نجاحكم بل وروحكم والتزامكم واعتزازكم أيضا”.