شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد ابن رشد .. كيف سلطت السينما المصرية الضوء على شخصيته؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم 14 من أبريل مع ذكري واحد من أشهر الفلاسفة، وهوالفيلسوف المسلم ابن رشد الذى لم يكن فيلسوفا بحسب، وإنما كان طبيبا، وفقيها، وقاضي، وفلكي، وفيزيائي، كان له من المؤلفات الكثير ممن أثرت في التاريخ، وكان له احترام كبير من قبل أوروبا الذين قدروه بصورة كبيرة واعتبروه من ورثة الفلاسفة الأوائل مثل ارسطو وأفلاطون، حيث تمكن عبرعقليته من إحداث ثورة هائلة بفكره.



نور الشريف فى فيلم ابن رشد

وقد سلطت السينما المصرية الضوء على شخصية ابن رشد في عمل واحد هو فيلم "المصير" الذى قام ببطولته الفنان الكبير الراحل نور الشريف، في عمل من إخراج الراحل يوسف شاهين، الذى حاول اظهار ابن رشد وهو يحارب بعقله التطرف الذى كاد يدمر الاندلس بعدما حاصر دولة ملكها في جو ملىء بالمؤامرات والدسائس.

ويعود الفيلم الي القرن الثاني عشر الميلادي في الأندلس، وخلال فترة حكم الخليفة (أبو جعفر المنصور)، يصيرالفيلسوف (ابن رشد) في معترك النيران مع السلطة السياسية ممثلة في الخليفة الذي كان صديقًا له في الماضي وصار يكن له مشاعر العداء، ومع السلطة الدينية المتطرفة التي تنجح في تجنيد ابن المنصوراﻷصغر بين صفوفها.

كما شارك فى الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم مثل نورالشريف، وليلى علوي بالإضافة إلى محمود حميدة، صفية العمري، محمد منير، خالد النبوي