شكرا لقرائتكم خبر عن نوادر وحش الشاشة مع قراءة الطالع .. كشف حرامى الغسيل وجمع شمل الحبيبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثيرا ما يصادف الإنسان فى حياته مواقف غريبة لا يجد لها تفسيراً وقد يرجع هذا أحيانا إلى قوى خارقة أو عالم السحر وما وراء الطبيعة، وهذا ما حدث مع وحش الشاشة فريد شوقى وكتبه فى مقال نادر تحت عنوان :" أبين زين"

وقال وحش الشاشة أنه لا ينسى ما مر به حين كان فى سن 16عاما وكان يسكن إلى جوارهم فى حى الحلمية شيخ عرف بأنه مكشوف عنه الحجاب، وكان هذا الشيخ يشتغل بالفلك ويقرأ الطالع.

وأشارفريد شوقى إلى أن هذا الشيخ كان يحظى باحترام وتقدير ومكانة كبيرة فى الحى وكان الناس يروون عنه قصص وغرائب تصل إلى حد الأساطير.

وأوضح أن هذا الشيخ كان له ابن فى مثل سنه وكان صديقاً له، ورآه ذات يوم يمسك بكتب والده الشيخ كى يتعلم منها قراءة الطالع ليكون خليفة لأبيه.

وقال وحش الشاشة انه استعار بعض الكتب من صديقه وكانت تتحدث عن فتح المندل، فقرأه بشغف كبير محاولاً تطبيق ما تعلمه من هذا الكتاب، وبالفعل استطاع أن يحظى بثقة أهل الحى فى قدرته على قراءة الطالع وكشف المستور عندما ساعد على اكتشاف اسم رئيس عصابة لسرقة الغسيل، وبدأ أهل الحى يلجأون إليه ليقرأ لهم الطالع .

وذات يوم لجأت سيدة إلى فريد شوقى تشكو من أن ابنتها تقدم شاب ثرى لخطبتها، ولكن سمعته ليست جيدة مؤكدة أنها لا ترغب فى تزويج ابنتها لهذا الشاب، رغم تمسك الابنة به وطلبت من وحش الشاشة أن يجد لها حلاً حتى تكره الابنة هذا الشاب وتصر نظر عن الزواج به.

وأخذ فريد شوقى يقرأ ويردد الأذكار والأدعية التى تعلمها من كتاب الشيخ وبعد فترة من الصمت نصح السيدة بأن توافق على زواج ابنتها من هذا الشاب مؤكداً أنها ستعيش معه فى سعادة ، والغريب أن نبوءة وحش الشاشة تحققت وعاست الابنة مع زوجها حياة زوجية سعيدة.