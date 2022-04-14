وفاة لاعب ريال مدريد السابق!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 أبريل 2022 10:15 صباحاً - منذ 32 دقيقة

توفي لاعب ريال مدريد السابق، الكولومبي فريدي رينكون، عن 55 عاما، بعد تعرضه لحادث سيارة الإثنين الماضي، في مدينة كالي جنوب غربي كولومبيا.

وقال مدير المستشفى التي تلقى فيها رينكون العلاج عقب الحادث لاوريانو كينتيرو، في بيان صحفي، مع نجلي لاعب الكرة السابق: “رغم كل جهود فريقنا، توفي فريدي إوسيبيو رينكون فالنسيا”.

وكانت سيارة يستقلها لاعب منتخب كولومبيا السابق مع ثلاثة أشخاص آخرين قد اصطدمت فجر الإثنين الماضي بحافلة نقل عام في كالي.

ونقل رينكون إلى المستشفى عقب الحادث الذي تسبب له في إصابة قوية بالرأس خضع على إثرها لجراحة استمرت ساعتين و45 دقيقة.

واشتهر رينكون بالهدف الذي أدرك به التعادل لمنتخب كولومبيا 1-1 في مونديال 1990 بإيطاليا ليقود فريقه للتأهل لأول ثمن نهائي كأس عالم في تاريخه.

وبدأ رينكون مشواره الاحترافي في فريق أتلتيكو بوينافينتورا الكولومبي، ثم لعب في أندية مثل بالميراس وكورينثيانز البرازيليين ونابولي الإيطالي وريال مدريد الإسباني الذي خاض معه 21 مباراة، وسانتا فيه وأمريكا دي كالي الكولومبيين.