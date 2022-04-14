فيديو تشاهده لأول مرة.. الشرطة توقف سيارة تسير أمامها فلم تجد أحدا داخلها!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 أبريل 2022 10:15 صباحاً - منذ 39 دقيقة

في حادثة تحصل للمرة الاولى، أوقف ضباط الشرطة في سان فرانسيسكو مؤخرًا سيارة تسير أمامهم لكنهم حصلوا على مفاجأة كبرى. في شريط فيديو التقط بواسطة أحد المارة، يُظهر العديد من رجال شرطة المرور وهم يفكرون في كيفية التعامل مع الحادث بعد إيقاف السيارة لعدم إضاءة أضوائها الأمامية أثناء القيادة ليلاً.

الشرطة وسيارة بدون سائق

تُظهر اللقطات السيارة المستقلة، التي تديرها شركة كروز المملوكة لشركة جنرال موتورز، والتي تعتمد على سيارة شيفروليه بولت هاتشباك الكهربائية، تنتظر عند إشارة المرور. عندما خرج ضابط من سيارته واقترب من السيارة الآلية، يمكن سماع شخص ينادي، “لا أحد بداخلها”. حدق الضابط في السيارة، وأدرك أنه لا يوجد أحد في الداخل بالفعل، وعاد إلى سيارة الشرطة.

في هذه المرحلة، تبدو سيارة كروز وكأنها على وشك الفرار. ومع ذلك، بمجرد مرورها عبر الضوء الأخضر ووصولها إلى الجانب الآخر من التقاطع، سرعان ما تضيء أضواء الخطر للسيارة عندما توقفت عند الرصيف. بعدها خرج ضابطان من سيارة الشرطة واقتربا من السيارة الفارغة. يمكن سماع حشد من المتفرجين وهم يضحكون عند التحول الغريب للأحداث حيث يقضي الضباط عدة دقائق وهم يتسكعون حول السيارة.

مع من تتحدث الشرطة ؟

في الوقت نفسه، كثير من الناس ينادون “إلى من تتحدث؟” في إشارة إلى المشكلة الواضحة التي يواجهها الضباط. مع من تتحدث عند إيقاف سيارة فارغة ذاتية القيادة؟ على أي حال، ليس من الواضح تمامًا من الفيديو سبب ايقاف سيارة كروز في المقام الأول، على الرغم من أنه في المشهد الذي كانت تتحرك فيه بعيدًا عن الضباط قبل الانسحاب مرة أخرى، لا تظهر مصابيحها الأمامية والمصابيح الخلفية في وضع التشغيل.

بعد وقت قصير من ظهور الفيديو على الإنترنت يوم الأحد، ردت كروز بتغريدة ، قائلة: “خضعت السيارة المستقلة لمركبة الشرطة، ثم توقفت إلى أقرب مكان آمن لموقف المرور، على النحو المنشود. اتصل أحد الضباط بموظفي شركة كروز ولم يتم إصدار أي اقتباس”. وقالت تغريدة أخرى: “نحن نعمل عن كثب مع شرطة سان فرانسيسكو حول كيفية التفاعل مع سياراتنا، بما في ذلك رقم هاتف مخصص لهم للاتصال في مثل هذه المواقف.”

تسلط هذه الحادثة الضوء على بعض السيناريوهات غير المتوقعة التي يمكن أن تحدث مع التكنولوجيا المستقلة، على الرغم من أن المرء يأمل أن تكون مثل هذه الحوادث المتعلقة بالسلامة قليلة إذا دخلت السيارات ذاتية القيادة في الاتجاه السائد.