معتصم النهار يتحدث لأول مرة عن سبب طلاقه

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 أبريل 2022 10:15 صباحاً - منذ ساعتين

تحدث النجم السوري معتصم النهار، لأول مرة عن أسباب طلاقه مع زوجته لين برنجكجي، مؤكداً أنه لم يكن يحبذ اتخاذ قرار الانفصال.

ورجح الفنان، أن يكون سبب حدوث الانفصال هو عدم استطاعته أن يوازن بين عمله ومنزله، رغم قناعته الداخلية بأنه كان يوازن بين الاثنين، مشددا على أنه بذل كل جهده ليحافظ على أسرته وعمله.

كلام النهار جاء في مقابلة وهي المرة الاولى التي يظهر فيها الفنان السوري منذ انتشار خبر طلاقه من زوجته لين برنجكجي.

وتابع معتصم خلال حديثه أنه يرفض تحميل مسؤولية ما حدث لنفسه أو لزوجته، قائلا: “في علم النفس لا يوجد أي شخص يتحمل المسؤولية كاملة في أي مشكلة أو خلاف، ولا يمكن لوم طرف دون آخر، لأن الطرفين يتحملان اللوم والمسؤولية، ولا يمكن أن يتحملها شخص واحد بالمطلق”.

وأضاف: “وصلنا لمكان متعب لي ولها.. فاتخذنا القرار”.

وعند سؤاله عن الشخص الذي يتمنى أن يشرب معه فنجان قهوة في “قهوة الروضة” في الشام حيث التقى أول مرة بلين، فأجاب أنه يتمنى دعوة زوجته، آملاً أن تعود المياه إلى مجاريها بينهما.

يشار إلى أن العديد من الشائعات لاحقت الزوجين على مدى السنوات الماضية، متحدثة عن خلافات بينهما، إلا أنهما سرعان ما كانا يظهران مجددا معاً أو ينشران صوراً لهما سوية على حساباتهما بمواقع الواصل، نافين على طريقتهما الخاصة كل ما يشاع.

لكن لين التي اقترنت بالممثل السوري عام 2015، منجبة منه طفلة واحدة تدعى ساندرا، عمدت الشهر الماضي (مارس)، إلى حذف معظم الصور التي جمعتها بزوجها، ما أكد لاحقا خبر طلاقهما الفعلي.