شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية أغنية هاتوا الفوانيس .. محمد فوزى مسحراتى البهجة زف عريس رمضان مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صوته وألحانه تفيض بالبهجة والفرح تبعث على التفاؤل وتمتلئ بالحيوية، تعيش معنا فى كل المناسبات والمواقف رغم رحيل صاحبها منذ سنوات طويلة.

لذلك لم يفوت الفنان الكبيروالموسيقارالعبقرى ملك البهجة محمد فوزى فرصة أو مناسبة إلا كان له بصمة فيها عاشت بعده لتشيع البهجة فى نفوس الملايين، ولذلك حرص على أن تكون له أغنية تزف البشرى بقدوم شهررمضان الكريم وتعيش فىى وجدان الأجيال من بعده، وهكذا عاشت أغنيته " هاتوا الفوانيس ياولاد هاتوا الفوانيس..هنزف عريس ياولاد هنزف عريس " التى كان فيها فوزى كقائد زفة يشيع الفرح والبهجة ويزف البشرى بقدوم شهر رمضان كأنه يزف عريساً جميلا ً فى يوم عرسه.

واعتمد فوزى فى هذه الأغنية على كورال من الأطفال استكمالا للشكل الغنائى الذى بدأه فى "ماما زمانها جاية"، و"ذهب الليل" الذى حقق نجاحا كبيرا.

وكتب كلمات "هاتوا الفوانيس" المؤلف عبد العزيز سلام، ولحنها فوزى، لتصبح أول أغنية رمضانية بصوت مطرب يحظى بشهرة وحجم فوزى، واختار أن يشاركه فيها مجموعة أطفال.

كان فوزى من أوائل الفنانين المشاهير الذين اهتموا بعمل أغان للأطفال وحرص على مشاركتهم فيها، وكان يقول:"أطفالنا محرومون من أغنيات خاصة تقدم إليهم النصيحة والتوجيه التربوى بأسلوب محبب إليهم عن طريق الغناء"، مؤكدا حماسه الشديد لهذه الفكرة.

وفى حوار لنا مع الإذاعى الراحل الكبير وجدى الحكيم كشف كواليس هذه الأغنية الخالدة موضحاً أن كبار المطربين كانوا يحرصون على أن يكون لهم أغنيات فى المناسبات الكبرى وخاصة فى رمضان حتى دون مقابل، وهو ما فعله الفنان محمد فوزى عندما غنى «هاتوا الفوانيس ياولاد»

وأكد الحكيم أن فوزى لم يأخذ أجراً عن أغانى الأطفال التى قدما وكذلك عن أغنية هاتوا الفوانيس وأهداها للإذاعة مجاناً.

لم يتقاض فوزى الذى اشتهر بكرمه وخفة ظله أجرأ عن هذه الأغنية بل فرح بأن تتيح له الإذاعة هذه الفرصة، وأنتجها وأهداها للإذاعة مجانا احتفالا بشهررمضان، وذلك على الرغم من أن الإذاعة رفضت اعتماده مطربا فى بداية حياته الفنية، وحرصت على إذاعتها يوميا فى رمضان فى سابقة لم تحدث من قبل. كما كان فوزى من أوائل الفنانين الذين قدموا أغنيات المسحراتى فى الإذاعة احتفالاً بشهر رمضان.