شكرا لقرائتكم خبر عن علي الحجار فى سهرة رمضانية بالأوبرا على مسرح النافورة .. غدا والان مع تفاصيل الخبر
جدير بالذكر أن آخر أعمال المطرب على الحجار هو غناءه تتر مسلسل "جزيرة غمام" الذى يعرض فى موسم دراما رمضان الحالى على شاشة قناة الحياة.
وكان أرجع الفنان على الحجار، سبب غيابه عن الساحة الفنية لمدة 7 سنوات قائلاً أنه يعود لسببين، الأول هو الاختيار، موضحاً أن جودة العمل أهم شيء لديه وهو ليس متسرع على الغناء كون " أهم حاجة عندى الاختيار"، وتابع:"وفيه سبب تانى ..مفيش مطرب بيقول أنا هروح أغنى في المسلسل ده.. مفيش حاجة اسمها كدا ولا بتحصل..اللى بيحصل أن يا اما المخرج أو المنتج هما اللى بيختاروا مين اللى يغنى".مشيراً إلى أن لديه رصيد هائل من الأغانى يكفيه حتى الموت، وتابع:" بين وبين الموسيقار عمار الشريعى أكثر من 800 أغنية وده مكفينى لحد ما أموت".