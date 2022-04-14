شكرا لقرائتكم خبر عن علي الحجار فى سهرة رمضانية بالأوبرا على مسرح النافورة .. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الفنان الكبير على الحجار سهرة رمضانية علي مسرح النافورة بالاوبرا في التاسعة والنصف مساء غدا الجمعة 15 أبريل حيث يتغنى بمجموعة مختارة من أعماله التي قدمها علي مدار مشواره الفني الممتد لأكثر من أربعين عام منها الهلالية، زي الهوا ، عارفة ، الحلم في الليل الطويل ، الزين والزينة ، تجيش نعيش، العروسة ، الليلة ليكي ، على قد ما حبينا ، أنا كنت عيدك ، في قلب الليل ، لما الشتا يدق البيبان ، مفيناش من خوف ، مسالة مبدأ ، في هويد الليل ، الحلواني ، عم بطاطا ، داري العيون ، انكسر ، اعذريني ، رمضان كريم ، حرما ياسيدي ، يارب.

جدير بالذكر أن آخر أعمال المطرب على الحجار هو غناءه تتر مسلسل "جزيرة غمام" الذى يعرض فى موسم دراما رمضان الحالى على شاشة قناة الحياة.