إلهام شاهين توجه رسالة لـ سفير تونس في لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة إلهام شاهين رسالة شكر للسفير بوراوي الإمام سفير دولة تونس في لبنان، بعد دعوته لها على الإفطار.

ونشرت إلهام شاهين صورًا تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :" شكرًا جزيلاً معالي السفير بوراوى الإمام سفير تونس في لبنان على دعوة الإفطار، أجمل إفطار من الأكلات التونسية اللذيذة جداً، وأحلى صحبة مع الأصدقاء المثقفين المستنيرين المحبين للفن، والشكر أيضا للصديق الغالي الإعلامي عماد دبورو سيادة الوزير أنور بن خليفة وحرمه الجميلة .. شكراً لتونس الحبيبة، وتحياتي وإحترامي للشعب التونسي، وتمنياتى بكل الخير، تشرفت جداً".

يُعرض مُسلسل "بطلوع الروح"، للفنانة إلهام شاهين، السبت المقبل، حصرياً على قناة "MBC ، بالإضافة لعرضه عبر منصة "شاهد".

مسلسل "بطلوع الروح" من بطولة منة شلبي وإلهام شاهين وأحمد السعدني ومحمد حاتم وأحمد حلاوة وأيمن عذب وديامان بو عبود وعادل كرم وآخرين، ومن تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري، ويُعرض حصرياً على "MBC مصر" في رمضان 2022.