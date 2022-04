شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أغانٍ مصرية فى الحلقة الثالثة من المسلسل العالمى Moon Knight.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار المخرج محمد دياب، مخرج الحلقة الثالثة من مسلسل Moon Knight، تشغيل 3 أغنيات مصرية في خلال أحداث الحلقة الجديدة التي عرضت منذ ساعات قليلة على شبكة ديزنى بلس.

حيث وقع اختيار دياب على أغنية بتونس بيك لـ المطربة الراحلة وردة لـ يتم تشغيلها مرتين، أول مرة في أثناء ركوب الممثل العالمى أوسكار إسحق الذى يلعب دور مارك سبكتور أو ستيفن جرانت لـ تاكسى مصري، والثانية في نهاية الحلقة، مع إضافة ريمكس جديد على الأغنية.

وثانى الأغانى التي وقع اختيار دياب عليها هي أغنية شغلونى للمطرب الراحل عبد الحليم حافظ، وذلك أثناء عرض لقطات لـ النيل في القاهرة.

أما ثالث أغنية تم تشغيلها في الحلقة الثالثة من Moon Knight هي أغنية سالكة لـ المغنى المصرى حسن شاكوش، ومطرب التراب ويجز وذلك أثناء وجود سبنسر وليلى على واحدة من الراكب النيلية.

مسلسل Moon Knight من إخراج الثلاثى المخرج المصرى محمد دياب، وجاستن بنسون، وآرون مورهيد، وقام بكتابة المسلسل الجديد دوج مونش، دون بيرلين، جيريمي سلاتر، جاك كيربي، وبـ مشاركة الراحل ستان لي من خلال كتاباته قبل وفاته.

ويقوم ببطولة مسلسل Moon Knight كل من أوسكار إسحق، إيثان هوك، جاسبارد أولييل، مي كالماوي.

ويدور المسلسل الجديد حول أحد جنود مشاة البحرية الأمريكية السابق، الذى يعانى من اضطراب الهوية الانفصالية، ومن يمنح قوى خارقة من إله القمر المصرى؟ لكنه سرعان ما اكتشف أن هذه القوى المكتشفة حديثًا يمكن أن تكون نعمة ونقمة لحياته المضطربة.

كما أن العمل يأتى بلمسات مصرية، حيث يشارك المونتير المصرى أحمد حافظ فى المسلسل، بالحلقتين الثالثة والرابعة، واحدة من إخراج دياب والأخرى من إخراج الثنائى جاستن بنسون وآرون مورهيد.

مسلسل Moon Knight ينتمى إلى المرحلة الرابعة من عالم مارفل السينمائى، التى تضم أفلام مثل Eternals وShang-Chi and the Legend of the Ten Rings ومسلسل Ms. Marvel،