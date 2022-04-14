شكرا لقرائتكم خبر عن دراما رمضان ترد الجميل.. المسلسلات تقدم تحية للزعيم وصالح وزكي وسناء جميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد عدد من مسلسلات رمضان 2022، ذكر أسماء عدد من كبار النجوم والنجمات وذلك ضمن سياق أحداثها الدرامي، كنوع من التحية لصانعيها ومن أبرز تلك المسلسلات هو مسلسل suits بطولة آسر ياسين و صبا مبارك وأحمد داود والمسلسل من تأليف محمد حفظي وإخراج مريم أحمدي وإنتاج طارق الجناينى، والمسلسل نسخة مصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019) وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.

وذكر اسم الزعيم عادل إمام وسعيد صالح وأحمد زكي ولبلبة، وغيرها ضمن سيناريو العمل كنوع من تقديم التحية لهؤلاء النجوم، خاصة في الأحاديث التي جمعت بين آسر ياسين وأحمد داوود المهوس بالأفلام ويربط بينها وبين القضايا التي يعمل عليها، وتم إهداء العمل إلى روح الدكتور رجائى عطية نقيب المحامين.

أيضا مسلسل أحلام سعيدة قدم التحية للفنانة الراحلة سناء جميل وذلك بذكر اسمها في سيناريو المسلسل بين مي كساب وغادة عادل، وهو العمل الذي يقوم ببطولة كل من: يسرا، غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، هشام اسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجى، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وهي الشركة التي تهدى أعاملها دوما إلى روح الفنان الراحل سامى العدل.

أما المطربة الكبيرة وردة، فكانت ضيف شرف علي مسلسل "فاتن أمل حربي" حيث قدم المسلسل التحية لها من خلال ضم عدد كبير من أغانيها للسياق الدرامي للمسلسل والديفا سميرة سعيد هي أيضا والتي احتفلت فاتن بطلاقها علي أنغام أغنية محصلش حاجة، وهو المسلسل الذي يتناول قضية مهمة من قضايا المرأة وألا وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

والمسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

فيما شهد مسلسل الكبير أوي 6، إهداء أولى حلقاته إلى روح الراحل الكبير سمير غانم بكلمات بسيطة تعبر عن مدى تأثير سمير غانم على الفن والكوميديا ، وهو المسلسل الذي يعرض يوميا فى تمام الساعة 6:20 مساء، على أن يعاد فى تمام الساعة 1:50 بعد منتصف الليل و2:00 مساء اليوم التالي، ويعرض حصرياً على قناتى ON وON دراما ومنصة Watch it الرقمية .

مسلسل "الكبير أوى" من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندى.

فيما شهد مسلسل في بيتنا روبوت 2، تقديم إهداء إلى روح الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، خصوصا وأنها كانت تشارك في الجزء الأول من المسلسل، حيث كتب على التتر:" إهداء إلى روح الأم العظيمة والفنانة الكبيرة و أول من دعمت هذا العمل دلال عبد العزيز".

مسلسل "فى بيتنا روبوت 2" يذاع يوميًا على قناة الحياة في تمام الساعة السادسة والثلث والمسلسل بطولة هشام جمال، شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، دنيا ماهر، محمد أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب، وعدد من ضيوف الشرف منهم شيرى عادل والعمل فكرة أحمد محيى وأحمد المحمدي وسيناريو وحوار عمرو وهبة وإخراج أسامة عرابى وإنتاج شركة روزناما للمنتج هشام جمال.

واختارت أسرة مسلسل "الاختيار 3" للنجوم أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، أن تهدى هذا العمل الوطنى الكبير للكاتب الراحل وحيد حامد الذى أثر الحياة الفنية بالكثير من الأعمال الهامة في تاريخ السينما والدراما المصرية، ليكون اسمه مدوناً ببداية تتر أولى حلقات العمل الذى يحظى بالمتابعة الكبيرة من المصريين والوطن العربى.

أما الفنانة الراحلة كريمة مختار فكان لها نصيب من الاهداءات حيث أهدى لها صناع مسلسل "راجعين يا هوى" العمل إلى روحها، حيث تم الاستعانة بصورتها أيضا في الحلقة الأولى لتجسد بصورتها إحدى شخصيات أقارب الفنانة وفاء عامر، وهو العمل الذى يقوم ببطولته خالد النبوى ونور اللبنانية وهنا شيحة.