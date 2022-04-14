شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة "سوتس بالعربى" لـ آسر ياسين وأحمد تواصل تصوير مشاهد المسلسل الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازالت أسرة مسلسل سوتس بالعربى بطولة النجوم آسرياسين وأحمد داوود،، تصور المشاهد الداخلية للعمل داخل أحد استديوهات مدينة 6 أكتوبر، حيث يتبقى ما يقرب من أسبوع واحد فقط وينتهى فريق العمل من التصوير نهائياً.

ويعمل حالياً المخرج عصام عبد الحميد على مونتاج ومكساج الحلقات المتبقية من المسلسل تزامناً مع تصويرالعمل، ومن المقرر أن يتم تصوير عدة مشاهد في المسلسل خارج الاستديو، خصوصاً أن العمل يضم العديد من أماكن التصوير .

ولاقى المسلسل ردود أفعال ناجحة، خاصة أن السيناريو جيد للغاية، وبه سرعة في الاحداث، فضلا عن الإخراج الجيد والصورة المبهرة الذى قدمها صناع المسلسل.

المسلسل بطولة آسر ياسين و صبا مبارك وأحمد داود والمسلسل من تأليف محمد حفظي وإخراج مريم أحمدي وإنتاج طارق الجناينى، والمسلسل نسخة مصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019). وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.