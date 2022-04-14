بعد تصريح البطاطس.. محمد نجاتي ردًا على بهجت قمر: هاخد حقي بالقانون

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر الفنان محمد نجاتي مقطع فيديو، عبر "فيسبوك"، يرد فيه على منتقدي تصريح تلفزيوني سخر فيه من السيناريوهات الضعيفة التي كانت تعرض عليه.

قال نجاتي: "الكلام اللي اتقال عني غلط، مع إن كلامي كان واضح في البرنامج كنت بتكلم عن السيناريوهات الهابطة". وأضاف: "كنت بتكلم عن فترة زمنية معينة وهي بعد فيلم عرق البلح في أواخر التسعينيات وأوائل الألفينيات. ولما قولت كنت بخلي ماما تطلع عليهم بطاطس كان في سبيل الدعابة وأقصد السيناريو الهابط جدًا، وأكيد كان فيه سيناريوهات تحترم".

وتابع: "أنا اتربيت على يد أساتذة كبار زي أسامة أنور عكاشة، بشير الديب، ومحسن زايد وغيرهم كتير، وكل الاحترام والتقدير للأساتذة الكبار.. وبالنسبة للناس اللي اتلفظت بألفاظ لا تليق بيهم ومهينة جدًا أنا مش هرد عليهم بألفاظ حقيرة وحقي هاخده بالقانون".

ونجاتي بتصريحه الأخير عن الرد بالقانون على منتقديه ربما يقصد السيناريست والشاعر أيمن بهجت قمر الذي انتقد تصريحه بأنه "كان يتخلص من السيناريو الذي لا يعجبه بتجفيف البطاطس من الزيت عليه".

وعلق أيمن بهجت قمر، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك": "بيحط البطاطس في السيناريو اللي مبعوت له لو مش عاجبه عشان ماما تنشف الزيت بيه! بيهين السيناريو".

وأضاف: "برغم إني أكيد عمري ما بعت لـ ده سيناريو بس بصراحة أحقر تصريح سمعته في حياتي من واحد حاول يبقى ممثل، واللي يبعت له سيناريو تاني يستاهل ماما تاخده وتمسح له بيه ازاز أوضته.. حقيقي يا ابني أنت تستاهل المكانة اللي أنت فيها".