عمر طاهر يعتذر لعائلة الفنان سمير غانم ويوضح السبب.. "ماشوفناش منهم غير كل حاجة حلوة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

قدم الكاتب عمر طاهر اعتذارًا لعائلة الفنان سمير غانم، وسرد ما تسبب في حزنهم منه.

وكتب عمر طاهر عبر صفحته الخاصة بموقع "فيسبوك": "في 2009 ليلة العرض الخاص لفيلم "طير أنت" رايح و متوتر ومش عارف هيتم استقبال العمل إزاي، دخلت القاعة لقيت الأستاذة إسعاد يونس – وكانت شريكة في إنتاج الفيلم – بتشاور لي ، روحت لها لقيها بتقول لي " حد برضو يعكنن على بطلة فيلمه ليلة العرض الخاص؟"، مافهمتش، قالت لي، اللي إنت كاتبه عن أبوها النهاردة".

وتابع "طاهر": " كان مقالي في الدستور فيه جزء عن إعلانات مسرحية لسمير غانم و كتبت اللي كتبته، أخدتني العزة بالإثم و قلت مالهاش حق تزعل و ده مش شغل محترفين و ده رأيي و كل الكلام اللي شكله من برة صح جدا واعتبرت إن الزعل ده مبالغة عاطفي".

وأوضح أنه بعد الفيلم صافح بطلة الفيلم الفنانة دنيا سمير غانم، مضيفًا: "كان السلام مش قد كدة وده ضايقني أكتر والأستاذة إسعاد أخدت بالها و قالت لي، زعلانة على باباها طبعا".

وحكى أنه مر الوقت وقبل انتشار فيروس كورونا بسنة اتفق على مشروع فيلم واقترح المخرج فنانة من عائلة الفنان سمير غانم، قال: " كلنا رحبنا، بس لما دار الشغل بجد لقيت فنانة تانية، فسألت أنتوا مش قلتوا كلمتوا فلانة ورحبت ؟ قالوا أيوة ولما جت تمضي عرفت إنك أنت اللي مألف الفيلم فاعتذرت و قالت نصا أنك مزعل الأسرة كلها ومش عايزين يشتغلوا معاك، كان عدى أكتر من 10 سنين على الواقعة".

واصل عمر طاهر: "رجعت يومها أفكر في كلمة قلتها ضمن مقال ممكن تسيب الأثر ده، كانوا سطرين تجاوزت فيهم النقد الفني لكلام يقترب من السخرية الشخصية، كان كلام شايفه دلوقتي مزعج جدا واستغربت نفسي فعلا.. إيه الجرأة والحماقة دي؟، عدى عليا وقت قدمت فيه شغل وكنت أحيانا بسمع و اقرأ نقد ليه ماينيمنيش الليل حرفيا فحسيت اللي أنا عملته وقتها، وقد إيه ماكنش مزعج لفنان واحد ولكن أسرة فنانين.. واللي بيشتغل في مهنة لها علافة بالفن والإبداع ممكن ينسى 1000 جملة مدح وتفضل لازقة في قلبه كلمة إساءة واحدة، دي حاجة أنا اختبرتها بنفسي كتير".

وتابع: "افتكرت ليلة العرض الخاص ونظرة أسأت تفسيرها، كانت عتاب واعتبرتها نوع من التعالي، وافتكرت جملة "زعلانة على باباها" و قلت ده يتحرق النقد الفني إذا كان هيسيب أثر من النوع ده، قلت هاكتب اعتذار بعدين جت الكورونا ف اتلهيت، بعدين تعب سمير غانم ودخل المستشفى وقلت لو كتبت دلوقتي هيبقى مجرد ركوب للتريند".

أضاف: "حسيت بخلاف الزعل على رحيل نجم بحبه إنه راح و أنا مدين له باعتذار مالحقتش أقدمه، النهاردة كنت بسجل حلقة في برنامج إذاعي اسمه كرسي الإعتراض للبرنامج العام وسألتني المذيعة عن عمل قدمته وغير راضي عنه أو ندمان عليه، مافكرتش كتير قلت لها مش عمل هم سطرين كتبتهم عن الفنان الكبير سمير غانم تجاوزوا النقد المهني للتجريح الشخصي، وقلت مش هأجل الإعتذار أكتر من كدة".

وقدم عمر طاهر اعتذاره قائلا: "مش بس اعتذار لفنان كبير له نصيب في وجداننا جميعا لكن هو في الأصل اعتذار لأب ولأسرته الصغيرة اللي ماشوفناش منهم غير كل حاجة حلوة".

فيلم "طير إنت" بطولة الفنان أحمد مكي، دنيا سمير غانم، ماجد الكدواني، إنجي وجدان، ومن إخراج أحمد الجندي.