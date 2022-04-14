“كارول سماحة بتحرتق وميريام فارس بـ 100 وجه”.. تصريحات جريئة لـ اليسا في مراحل.. فيديو

كتب امير فتحي في الخميس 14 أبريل 2022 03:50 صباحاً - اطلقت الفنانة اللبنانية اليسا سلسلة من التصريحات الجريئة خلال استضافتها في احدث حلقات برنامج مراحل المذاع على شاشة قناة “sbc” خاصة عن علاقتها بعدد من النجمات.

فقد تحدثت اليسا عن علاقتها بمواطنتها الفنانة كارول سماحة قائلة “شفتها قبل كورونا بسنة خلال تور بتونس وسلمنا على بعض وانكسر اذا كان في شيء”.

غير انها اضافت “كارول حدا بضل يحرتق على تويتر يعني اذا حدا كتب شيء بطيبله وانا ضد لانه اخر شيء تقلب عليها”.

وعن سبب استبعادها من برنامج “ذا فويس”, قالت اليسا ان ما حدث لم يكن انسحابا من جانبها بل استبعادا من الجهة المنتجة مؤكدة انها تعرف السبب لكنها رفضت الكشف عنه.

وعن ميريام فارس قالت اليسا ردا على سؤال ان كانت بوجهين انها بـ “100 وجه” وعن سبب الخلاف بينهما قالت “انا لست مختلفة معها انا ما بعرفها للبنت على الصعيد الشخصي”.