شكرا لقرائتكم خبر عن "فى بيتنا روبوت 2" يستمر فى تصدر المشاهدات على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر مسلسل "في بيتنا روبوت 2" فى تصدره تريند المشاهدات على يوتيوب، وذلك بعد عرض الحلقة الحادية عشرة، والتى فقد فيها يوسف (هشام جمال) الذاكرة، وقيام زومبا (شيماء سيف) بعدد من المواقف الكوميدية مع يوسف ولذيذ (عمرو وهبة)، مما جعل المشهد يتصدر قائمة الفيديوهات الرائجة على يوتيوب.



فى بيتنا روبوت

وشهدت الحلقة 12 من المسلسل استمرار سارة "ليلى أحمد زاهر" في محاولة إعادة الذاكرة لزوجها يوسف، ولكن كل المحاولات باءت بالفشل، فلم تجد أمامها سوى أن تتصل بطبيبتها لتساعدها، ويذهب يوسف للشركة، وبمجرد أن تراه هدير السكرتيرة (دنيا سامي) تعتذر له بسبب أنها تأكل على المكتب الأمر الذي نهاها عنه،ولكن تتفاجأ بأسلوبه معها واحترامه لها.

مسلسل "فى بيتنا روبوت 2" بطولة هشام جمال، شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، دنيا ماهر، محمد أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب، وعدد من ضيوف الشرف منهم شيرى عادل والعمل فكرة أحمد محيى وأحمد المحمدي وسيناريو وحوار عمرو وهبة وإخراج أسامة عرابى وإنتاج شركة روزناما للمنتج هشام جمال.

تدور أحداث المسلسل حول ظهور مهندس منافس جديد ليوس (هشام جمال) بشركه منافسه ويقوم بتصنيع روبوت منافس يتميز بالقوة اسمه "متين" وتدور بينهم مسابقات لتحديد الروبوت الأفضل على مدار الحلقات، وعلى الجانب الآخر، يفاجئ يوسف وساره بحملها في أول حلقه وتظهر معاناة ومشاكل االزواج في فترة الحمل.