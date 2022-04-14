شكرا لقرائتكم خبر عن أيتن عامر تنتهى من تصوير دورها فى "مكتوب عليا" لـ أكرم حسنى بعد يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تودع الفنانة أيتن عامر بلاتوهات مسلسل "مكتوب عليا"، بعد يومان تصوير، وأعربت آيتن عن سعادتها بنجاح المسلسل، وردود فعل الجمهور الإيجابية عن دورها فى العمل، مشيرة فى تصريحاتها إلى أنها قضت أحلى الأوقات أثناء تصوير المسلسل مع فريق العمل، وخاصة أنها كانت تحتوى على كواليس كوميدية وأسرية ليس لها مثيل على حد قولها.

و تجسد الفنانة آيتن عامر ضمن أحداث مسلسل الذى يعرض على قناة دى إم سى شخصية "روقة" ابنة خالة بطل العمل الفنان أكرم حسني، و‏تعشقه وتتمنى الزواج منه، ولكنه لا يشعر بحبها تجاهه.

مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسنى، عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشا، وعدد من ضيوف الشرف منهم فيدرا، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبو ذكرى.

وتدور أحداث مسلسل مكتوب عليّا في إطار اجتماعي كوميدي، فبعد أن استيقظ جلال مكتشفًا كتابات غريبة على يده تصف أحداث يومه، يبدأ في اكتشاف أمور خطيرة، وأسرار لم يكن ليعرفها، ويستغله رجل أعمال كبير ليتورط في أمور لم تكن في الحسبان. ويسجل "مكتوب عليا" الثاني بين الثلاثي أكرم حسني، والمخرج خالد الحلفاوي والمنتج كريم أبو ذكري، حيث سبق وتعاونوا في مسلسل "الوصية"، الذي نافس في موسم رمضان 2018، وشارك في بطولته أحمد أمين وريم مصطفى وبيومى فؤاد وعارفة عبد الرسول، وحقق نجاحا كبيرا على المستوى الجماهيرى.