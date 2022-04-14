بين هيفاء وهبي ونانسي عجرم من اختارت اليسا كـ “الاكثر موهبة”؟.. فيديو

كتب امير فتحي في الخميس 14 أبريل 2022 02:43 صباحاً - حلت الفنانة اللبنانية اليسا ضيفة على الاعلامي السعودي علي العلياني في احدث حلقات برنامج مراحل المذاع على شاشة قناة “sbc” حيث تطرق الحديث الى عدد من المواضيع الفنية والشخصية.

وخلال اللقاء سأل العلياني اليسا عن رأيها في مواطنتيها الفنانتين هيفاء وهبي ونانسي عجرم طالبا منها ان تسمي من هي الاكثر موهبة من وجهة نظرها.

في البداية قالت اليسا ان كل من هيفاء وهبي ونانسي عجرم موهوبة بطريقة معينة غير انه وبعد اصرار العلياني قالت اليسا: “نانسي بحبها بس الاقرب لقلبي وبقول اسمها هي هيفاء لانه انا هيفاء اصحاب مش بس معرفة”.

وعن خلافها السابق مع هيفاء وهبي ارجعت اليسا السبب الى الصحافة.