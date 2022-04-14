ملف سري الحلقة 12.. شاكر يطلب من مريم الإدلاء بشهادتها فى قضية أخيه

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة 12 من مسلسل "ملف سري" العديد من الأحداث، حيث ذهبت أم نور "لبنى ونس" ومعها ابنتها "دنيا عبد العزيز" لوالدة المستشار يحيى "مادلين طبر" تشكى لها أن يحيى حاول قتل كريم ابنها وتترجاها أن يبعد عنه وعنهم، وفى تلك الأثناء تطلب دنيا عبد العزيز منها أن تدخل دورة المياه، ولكنها تدخل حجرة يحيى وتفتش عن شيء ما، وفى ذلك الحين تدخل عليها الطفلة مليكة وتتفاجأ بها وتطلب منها ألا تبوح لأحد بهذا الأمر فتبلغ مليكة يحيى بما رأت.

على جانب آخر يطلب هارون المالكى "محسن محيى الدين" من ابنته مريم "عائشة بن أحمد" أن تأتى له على الفور، وعندما تصل تجد ابنة عمها جورى "كارولين عزمي" تبكى وتتذكر والدها المخطوف وأخيها المقتول فى هذا الوقت يدخل هارون ويحاول أن يطيب خاطرها، ويرن هاتفه ليبلغه أحد الأشخاص بحريق مصنع يوسف المالكى، فيذهب على الفور فمكان الحريف مع مريم وجورى التى تنهار أمام والدتها، وتتهم فريدة "دينا" هارون بما حدث لهم، ويدخل ليل "محمد محمود عبد العزيز"، ويطمئنها أن المصنع مأمن عليه.

يحكى يحيى لصديقه "إدوارد" ما حدث من زوجته "دنيا عبد العزيز" وبدوره يقوم بمواجهتها ولكنها تنكر كل ذلك، ويهددها بالابتعاد عنها إن لم تقل الحقيقة، وعلى جانب آخر يذهب شاكر "نضال الشافعي" لمريم ويطلب منها أن تدلى بشهادتها فى النيابة لتبرأ أخوه يحيى من القضية المنسوبة إليه، ولكنها ترفض ويدخل هارون والدها عليهم فيهدده شاكر إن لم تدلى بنته بالحقيقة سيفتح النار عليه، خاصة أن القضية تم إعادة فتحها مرة أخرى.

مسلسل "ملف سري" بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسى وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.