شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 12.. خيرت الشاطر يبدأ ألاعيبه للإطاحة بالفريق السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل "الاختيار 3 – القرار" والتي تحمل اسم "بورسعيد " عن مخطط خيرت الشاطر وقيادات الإخوان للإطاحة بوزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى، حيث يجتمع الشاطر بالقيادات ويتحدث عن غضبه الدائم من تصرفات السيسى، وأنه لن يستمر بهذه الطريقة فترة طويلة، فيما يرفض القادة الاصطدام مع الجيش في الوقت الحالي، ولكن الشاطر يقترح وضع السيسى فى مفترق طرق وعليه الاختيار.

يجتمع خيرت الشاطر بمحمد مرسى في منزل الأخير ويخبره بأن أي شيء يخص وزير الدفاع لا بد من التناقش فيها، ويؤكد عليه ألا يرد بأى شيء على وزير الدفاع ومن الأفضل في الفترة المقبلة تجاهله تماما، سواء بتأجيل اجتماعاته معه حتى يشعر أن مرسى لا يريد التعامل معه، ويؤكد الشاطر أنه يريد كسر شوكته، وأنه يريد إرسال رسالة له أنهم فى أى وقت يستطيعون توجيه حشودهم تجاهه هو والجيش.

ينتقل المشهد حيث عمر رفاعى سرور (أحمد الرافعى) يجتمع بالتكفيري أبو أيوب (خالد كمال)، ويتحدث عن العملية الكبرى التي يخطط لها الأخير، ويخبره بأن يؤجل هذه العملية، ويصطدم أبو أيوب مع الشيخ عمر ويصمم أنه سينفذ ما يفكر فيه بدون الحاجة لأحد سواء إمدادات سلاح أو فلوس.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضاً آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.



الاختيار 3 الحلقة 12



الاختيار 3 الحلقة 12



الاختيار 3 الحلقة 12



الاختيار 3 الحلقة 12



الاختيار 3 الحلقة 12