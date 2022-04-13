شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 12.. غضب شعبى من إعلان مرسى الطوارئ بعد أحداث بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل "الاختيار 3 – القرار" والتي تحمل اسم "بورسعيد" أحداث بورسعيد التي تفجرت يوم 26 يناير عام 2013، بعد قرار المحكمة بإحالة 21 من المتهمين في قضية أحداث بورسعيد لفضيلة المفتى، مع عرض مشاهد حقيقة للأحداث، والمشهد ينتقل إلى اجتماع مرسى (صبرى فواز) وخيرت الشاطر (خالد الصاوى) وأحمد عبد العاطى مدير مكتب مرسى، لبحث تطورات التظاهرات في بورسعيد.

خيرت الشاطر يطلب من مرسى بأنه لا بد أن يعلن حالة الطوائ في حين يرى مرسى أن الجيش من الأفضل أن يعلن ذلك، إلا أن الشاطر يصمم أن كل القنوات تتهم مرسى بأنه السبب وراء قتل الناس، ولا بد من الإعلان عن ذلك، ويعرض أحمد عبد العاطى صيغة للخطاب به حوار وتهديد ووعيد، ويؤكد الشاطر لمرسى: "ميهمكش أي حد وأنت الرئيس والشرعية معاك".

مرسى يعلن حالة الطوارئ في السويس وبورسعيد والإسماعيلية بعرض مشاهد حقيقية من خطاب مرسى، ومن الاحتجاجات في هذه المدن والتي كسرت حظر التجول الذى فرضه مرسى، وتتناول الحلقة زيارة مرسى إلى ألمانيا وفشله فى إقناع ميركل بتخفيض ديون مصر لدى ألمانيا، مع عرض فيديوهات حقيقة من تناول وسائل الإعلام لهذه الزيارة.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضاً آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.



الاختيار 3 الحلقة 12