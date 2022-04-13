شكرا لقرائتكم خبر عن "ملف سرى" الحلقة 12.. عائشة بن أحمد مطلوبة أمام النيابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش عائشة بن أحمد حالة من عدم التصديق بسبب الاتهامات والجرائم التى تحدث بسبب والدها فى الحلقة الثانية عشرة من مسلسل ملف سري، وقررت مريم (عائشة بن أحمد) السفر خارج مصر، والتركيز على حياتها الشخصية، ولكن جاءها أمر بالمثول أمام النيابة للشهادة فى قضية المستشار يحيى (هانى سلامة).

وحاول المحامى شاكر (نضال الشافعي) الوصول مع مريم لاتفاق، يضمن له قول الحقيقة أمام النيابة، ولكنها توعدت له وأخبرته أن المستشار يحيى وضعها فى السجن مرتين ظلمًا، وعندما هدد شاكر والدها، غيّر الأخير موقفه ونصحها بسماع تعليمات شاكر، ليزداد شك مريم فى والدها، وتركز أكثر فى شهادتها.. فكيف ستتعامل مريم أمام النيابة؟

مسلسل " ملف سري" بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسى وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.