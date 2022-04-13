شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 12.. مروان يطلب من بسمة التقدم لخطبتها ويعترف بطبيعة عمله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل "الاختيار 3 – القرار" والتي تحمل اسم "بورسعيد" تطورات في علاقة مروان العدوى (أحمد عز) وبسمة (ميرنا نور الدين)، حيث التقى بها في أحد الكافيهات وأعطاها هدية فضة واندهشت من معرفته بحبها للفضة، ويسألها عن موقف والدها من كراهيته للضباط هل ستغير أم لا.

يخبر مروان، بسمة أنه يريد التقدم لخطبتها ويعترف بحبه لها، وأن عليهما اتخاذ خطوة في علاقتهما، لترد عليه بسمة بأنها تحبه أيضاً، وتطلب بسمة من مروان فرصة لتمهيد الموضوع مع والدها بأن هناك ضابطا في مصلحة الجوازات يريد الزواج منها، ليقاطعها مروان بأنه ليس ضابطا في الجوازات مثلما أخبرها سابقاً، ويعترف بأنه ضابط في المخابرات العامة.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضاً آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.



احمد عز



ميرنا نور الدين



الاختيار 3 الحلقة 12



الاختيار 3 الحلقة 12