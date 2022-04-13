شكرا لقرائتكم خبر عن المشوار الحلقة 12.. دينا الشربينى تجازف بمصيرها من أجل شقيقتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جازفت دينا الشربينى فى الحلقة الثانية عشرة من مسلسل المشوار بالأمان والستر الذى تعيش فيه فى منزل شامل (أحمد صفوت)، وقررت مهاتفة شقيقها حياة (سماء إبراهيم)، ومحاولة مقابلتها دون أن يعلم ماهر (محمد رمضان) بالأمر، لتجازف ورد (دينا الشربيني) بكل شيء من أجل مصالحة شقيقتها.

وتواجه ورد فى أيامها الأخيرة لها بمنزل شامل الكثير من المضايقات والتلميحات، خاصة مع الحرب الكلامية بينه وبين ماهر، ورغبة شامل فى جعل ورد تعمل معه فى الغناء والرقص، الأمر الذى يثير كرامة ماهر، ويخلق الخلاف بينه وبين ورد.

مسلسل "المشوار" من بطولة كل من: محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومى فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندى موسى، محمد عبده، كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور وسما إبراهيم، والعمل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

تدور أحداث مسلسل "المشوار"، حول ماهر وورد، وهما يعملان عاملين مؤقتين باليومية فى شركة المكس للملاحات فى الإسكندرية، ويسكنان مع رحيم ابنهما فى منزل وصيفة وهى خالة ماهر، ويواجهان بعض الصعوبات الواضحة فى التعامل مع هذا العمل الشاق ولكن هناك شيئا غريبا يحيط بماهر وورد، كما يتطرق العمل لقضايا تجارة الآثار ومواجهة بين العصابات.