شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 12.. مرسى يرفض احتفالية خاصة بذكرى ثورة يناير الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل "الاختيار 3 – القرار" والتى تحمل اسم "بورسعيد" بحديث مرسى عن الهجوم الذى تعرض له بسبب تداول بعض النشطاء فيديو يعود لعام 2010 هاجم فيه مرسى اليهود والصهاينة، وبعدها يبدأ مرسى في التجهيز للاحتفال بالذكرى الثانية لثورة 25 يناير.

يرفض مرسى أن تكون الاحتفالية خاصة بذكرى ثورة 25 يناير، وإنما أكد أنه سيقوم بعمل احتفالية بالمولد النبوي وفى نص الكلام سيذكر سيرة الثورة، وهو ما رصدته الحلقة خلال مشاهد حقيقة تم عرضها، وينتقل المشهد حيث التكفيرى أبو أيوب (خالد كمال) يتحدث مع العناصر التكفيرية ويخبرهم أن المهمة الماضية الخاصة بتفجير 3 كنائس كانت اختبارا لهم، ويبلغهم أن هناك غزوة كبيرة ستهز أركان البلاد.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضاً آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.