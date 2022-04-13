شكرا لقرائتكم خبر عن يوتيرن الحلقة 12.. توفيق عبد الحميد يعترف بزواجه الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 12 من مسلسل "يوتيرن" بطولة النجمة ريهام حجاج، ذهاب د. حاتم "توفيق عبد الحميد" إلى زوجته الثانية "نورهان" وبمجرد أن يفتح باب الشقة يجدها مغشيا عليها بسبب "حملها"، ينقلها إلى المستشفى الخاص به، حيث يتواجد ابنه ياسر "محمود حجازى" الذى يدخل غرفتها ويجد والده معها للاطمئنان عليها.

تواجه يارا "ريهام حجاج" أخيها ياسر "محمود حجازى" بسرقة المستشفى، والذى ينكر الأمر رغم ما لدى طليقته "أميرة" نانسى صلاح من أدلة، كما يطالبها بمبلغ 10 ملايين جنيه نظير ما دفعه والدها لحل أزمة دهس السيدة، كما تكشف له يارا خيانة أميرة له مع يوسف.

وفى نهاية الحلقة يعترف توفيق عبد الحميد لزوجته صفاء الطوخى بزواجه عليها من نورهان، لتنتهى الحلقة دون الكشف عن رد فعلها.

يعرض مسلسل يوتيرن للنجمة ريهام حجاج، على عدد من القنوات المختلفة، حيث يبدأ العرض من قناة cbc بالتزامن مع وقت الإفطار الساعة 6:15، كما يعرض فى نفس التوقيت على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى.

فى حين تقوم قناة المحور بعرضه الساعة 8 مساء، على أن يعرض بعدها على شاشة قناة ON فى تمام الساعة 10:30، ثم يتم عرضه بعدها على قناة الحياة الساعة 11:30 مساء.

المسلسل تدور أحداثه حول "يارا الكردى" ضابطة ملاحة بحرية تجارية ضحت بعملها ومستقبلها المهنى من أجل زوجها وحبيبها "يوسف"، والذى تركت من أجله كل شيء، ومع الوقت طلب منها مقاطعة خالد ابن خالتها الذى كان بمثابة الأخ وصديق الطفولة لها فتوافقه الرأى، ولكن يحدث حادث سير يغير مجرى الأمور.

مسلسل "يوتيرن" يعرض على قنوات cbc، الحياة، ON ومنصة watch it، والعمل بطولة كل من: ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن القيسونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسى صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.