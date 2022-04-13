شكرا لقرائتكم خبر عن يوتيرن الحلقة 12.. ريهام حجاج تبدأ إجراءات عودتها لعملها بعد الانفصال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 12 من مسلسل "يوتيرن" بطولة النجمة ريهام حجاج، إسماع يوسف "أيمن القيسونى" الرسالة التى تجمع أميرة "نانسى صلاح" ودكتور العذرية، إلى أبيه "عماد رشاد" لكنه يقر بأنها مكاملة مفبركة، وأى شخص ساذج يستطيع التمييز أنها ليست حقيقية.

كما تنفى أخته "هلا السعيد" أن يكون هذا سلوك صديقتها "يارا" ريهام حجاج، كما تخبره بأن "أميرة" كانت تخطط لإفساد علاقتهما، كى تحل محل يارا، ويؤكد أبوه أنه "لو لف الدنيا كلها مش هيلاقى واحدة فى أخلاق يارا".

تدب الغيرة فى قلب "هدى" عبير صبرى من "يارا" ريهام حجاج، بعد انفصالها عن زوجها يوسف، خاصة بسبب اهتمام زوجها "خالد" كريم قاسم بها، وتذهب إلى يوسف فى مكتبه، وبعد جلسة جمعتهما تزيد الغيرة فى قلبها.

يتوصل شوقى "محمود حافظ" إلى ابن السيدة التي تم دهسها، ويذهب إلى يوسف "أيمن القيسونى" فى مكتبه، ويخبره أن ابنها يريد 2 مليون جنيه حتى يشهد على يارا وخالد، فى الوقت الذى تبدأ فيه يارا "ريهام حجاج" إجراءات عودتها إلى عملها، خاصة بعد انفصالها.

تكشف "أميرة" نانسى صلاح للعائلة أن ياسر "محمود حجازى" هو من دبر قضية السرقة لـ"وليد" هشام عاشور، خاصة بعد انفصالهما.

يعرض مسلسل يوتيرن للنجمة ريهام حجاج، على عدد من القنوات المختلفة، حيث يبدأ العرض من قناة cbc بالتزامن مع وقت الإفطار الساعة 6:15، كما يعرض فى نفس التوقيت على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى.

فى حين تقوم قناة المحور بعرضه الساعة 8 مساء، على أن يعرض بعدها على شاشة قناة ON فى تمام الساعة 10:30، ثم يتم عرضه بعدها على قناة الحياة الساعة 11:30 مساء.

المسلسل تدور أحداثه حول "يارا الكردى" ضابطة ملاحة بحرية تجارية ضحت بعملها ومستقبلها المهنى من أجل زوجها وحبيبها "يوسف"، والذى تركت من أجله كل شيء، ومع الوقت طلب منها مقاطعة خالد ابن خالتها الذى كان بمثابة الأخ وصديق الطفولة لها فتوافقه الرأى، ولكن يحدث حادث سير يغير مجرى الأمور.

مسلسل "يوتيرن" يعرض على قنوات cbc، الحياة، ON ومنصة watch it، والعمل بطولة كل من: ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن القيسونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسى صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.