شكرا لقرائتكم خبر عن مكتوب عليا الحلقة 12.. أكرم حسنى يرث 104 ملايين جنيه وخالته تهدد بالانتحار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل مكتوب عليا بكتابة كلمات جديدة على يد "جلجل"، فعندما يصحو من نومه يجد مكتوبا على يده (104 ملايين) (انتحار)، ليبدأ رحلة جديدة في حل اللغز، فيجد والده إحسان ووالدته يطلبان منه الذهاب للمحكمة لحضور جلسة متعلقة بميراث والدته، ثم ينزل من منزله فيجد بدوي "عمرو عبدالجليل" ينتظره أمام المنزل ويطلب منه أن يذهب معه لطلاق شقيقته التي ماتت منذ يومين، فيتهرب منه جلجل.

توجه جلجل إلى منزل سلمى "هنادي مهنا"، فحاولت طرده ولكنه تمسك بالبقاء لإقناعها بموقفه من روقة "أيتن عامر"، وطلب منها الحصول على فرصة جديدة فقالت له موافقة فى حالة واحدة وهي أن تبلغها روقة بأنها موافقة على ارتباطه بسلمى، وبعد إلحاح يوافق جلجل على طلب سلمى.

عندما يعود جلجل إلى منزله يجد العائلة بأكملها متوجهة لشراء سيراميك شقة شقيقته جيجي "هلا رشدي" وخطيبها علاء "محمد طعيمة"، وشراء سيراميك لشقته مع روقه أيضا، فيذهب جلجل مجبرا، ويستغل جلجل الموقف ويسجل لروقة وهي تقول (مبحبكش ومبطيقكش وبكرهك)، فيرسل الرسالة إلى سلمى، ثم يفاجأ بوجود بدوي خلفه يهدده بفضحه وإبلاغ عائلته أنه كان متزوجا من شقيقته، ثم يفاجأ برسالة من سلمى تطلب منه مكالمة من روقه لتبلغها بنفسها أنها لا تحبه.

يصطدم جلجل بوالده إحسان "إسماعيل فرغلي" الذي يعامله بقسوة وسخرية طوال الوقت، في حين يجلس علاء في بانيو بالمعرض لتجربته، في حين تقول خالة جلجل "عزة لبيب" والدة "روقه" بإصطحاب بدوي ليختار معها سيراميك الحمام، ثم يقوم بدوي بإصطحاب جلجل معه لطلاق شقيقته التي ماتت في مستند مزور كأنه طلقها قبل وفاتها بيوم واحد، وقبل التوقيع يهرب جلجل متحججا بأن والده أصيب بجلطة في القلب ويهرب جلجل.

يقوم المحامي صديق بدوي بالتلاعب مع جلجل، ويقابله بعد هروبه منهم، ويبلغه بحقيقة الأمر، ليكتشف جلجل حقيقة الرقم الذي يرثه من زوجته التي ماتت فور زواجه منها، ويعرف أن الرقم 104 ملايين جنيه، ويطلب المحامي من جلجل عمل توكيل رسمي له، مع التوقيع على ورقة تضمن نسبته من الصفقة، في حين تحاول والدته أن تتصل به ليذهب للمحكمة لحضور جلسة الميراث فلا برد عليها، وتعرف أنها خسرت القضية.

يقوم جلجل بإبلاغ روقه في رسالة أنه يحب سلمى، ويطلب منها أن تقول لسلمى حقيقة الأمور، فيتذكر أن مكتوب على يده كلمة (انتحار) فيظن أن المقصود روقه، فيذهب إليها ويربطها حتى لا تصرخ ويغلق فمها ثم يقول لها أنه لا يحبها ويحب سلمى، ويطلب منها أن تتصل بسلمى، ثم يصدم خالته في قراره بالزواج من سلمى، فتهدده خالته بالانتحار وتقع من البلكونه فعليا دون قصد.

جدير بالذكر أن مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وأخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.

يشار أن مسلسل "مكتوب عليا" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري بمشاركة والمتحدة للخدمات الإعلامية.

يعرض مسلسل "مكتوب عليا" على شاشة قناة "dmc" يوميا في تمام الساعة 6.45 مساء، ويعاد في تمام الساعة 1.45 صباحا، و6 صباحا.