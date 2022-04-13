شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كواليس شخصية "خلدون" لطارق لطفى فى مسلسل "جزيرة غمام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان طارق لطفي صورا له على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام مجموعة من الصور في كواليس مسلسل "جزيرة غمام".



طارق لطفي في شخصية خلدون



طارق لطفي من كواليس جزيرة غمام



طارق لطفي

ويبدع الفنان طارق لطفي في تجسيد شخصية خلدون الشريرة في مسلسل "جزيرة غمام" الذي يقدمها بدون أى تهجم أو يقوم بأي مبالغة في تعبيرات الوجه بل إنه يضحك ويبتسم ابتسامة شيطانية في شكل رائع ووقار.

وفى وقت سابق قال لطفى في تصريحاته لـ"الخليج 365" إنه تلقى إشادات كبيرة من الجمهور ورواد السوشيال ميديا، بعد عرض الـ 3 حلقات الأولى، موضحا أن المسلسل ملىء بالمفاجآت في أحداثه، وهو ما يجعل الجمهور يتلقى جرعة كبيرة من الفن الحقيقى، خاصة أن السيناريو الذى كتبه المؤلف عبد الرحيم كمال به مضمون مميز ومختلف، وفكرة العمل أيضاً تحتوى على إسقاطات كثيرة.

وأضاف لطفى قائلاً: "لا يوجد عمل درامى لا يحتوى على عنصر من عناصر الإسقاطات، فعلى سبيل المثال يوجد بمسلسل جزيرة غمام إسقاطات اجتماعية وسياسية واقتصادية وغيرها، فهناك خط درامى في المسلسل يتحدث عن كيفية تخريب بلد، وأشياء أخرى، وبمعنى أوضح هناك (منافستو) لو عملت الخطوات دى البلد دى مش هتبقى مستقرة".

يذكر أن مسلسل "جزيرة غمام" إنتاج شركة سينرجى، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوى، ومدير التصوير اسلام عبد السميع وتصميم الأزياء الدكتورة سامية عبد العزيز والموسيقي التصويرية شادي مؤنس وبطولة طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر.

ويشارك في المسلسل العديد من النجوم ومنهم مي عز الدين وفتحي عبد الوهاب وأحمد أمين ومحمود البزاوي، والمسلسل من إخراج حسين المنياوي، وتأليف عبد الرحيم كمال.