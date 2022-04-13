تصفح وسائل التواصل الاجتماعي قبل النوم يسبب كوابيس

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

يعد النوم لفترات مناسبة يساعد على زيادة نسبة التركيز والإدراك والتمتع بصحة جيدة، وأثبتت الدراسات الحديثة بأن تصفح وسائل التواصل الاجتماعي قبل النوم مباشرة قد يكون سبب في الاصابة بالكوابيس.

وأوضحت وحذرت مؤسسة صحة النوم الأمريكية من مخاطر تصفح وسائل التواصل الاجتماعي قبل النوم، حيث أن تصفح وسائل التواصل قبل لنوم يجعل الفرد يعاني من الأكتئاب، وقد ينتج عنه الشعور بالقلق والتوتر.

وقال ريموند جين، مدير قسم طب النوم والمدير المساعد للرعاية الحرجة في مركز مستشفى سانت لوك روزفلت في مدينة نيويورك: “أن العديد من الأشياء التي نأخذها كأمر مسلم به تؤثر على النوم، إذا كنت تنام بشكل أفضل، يمكنك بالتأكيد أن تعيش بشكل أفضل”، وذلك بحسب ما نشرة موقع “healthdigest”.

أثبتت التقرير، بأن معظم البالغين يحتجن من سبع إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة، يمكن أن يساعدك الوصول إلى هدف النوم هذا باستمرار على تقليل مستويات التوتر لديك وتنظيم التمثيل الغذائي والحفاظ على صحة قلبك.