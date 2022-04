“أيام الإغلاق”.. كتاب جديد عن حياة الملكة إليزابيث في الجائحة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سمحت الملكة “إليزابيث” بالكشف عن بعض من التفاصيل الشخصية لحياتها أثناء إغلاق فيروس كورونا والعزل من الوباء- بما في ذلك من تم تكليفه بقص شعرها وتصفيفه.

تقوم “أنجيلا كيلي”، إحدى أكثر مساعدي الملكة الموثوق بهم، بتحديث كتابها الأكثر مبيعاً حول تلبيس الملكة، لتتضمن تأملات في حياة الملكة أثناء جائحة فيروس كورونا. في الكتاب، الذي يتم تحديثه تكريماً لليوبيل البلاتيني للملكة، تكشف “كيلي” أن قص شعر الملكة كان يقع على عاتقها عندما تم تقليص فريق دعم الملكة إلى عدد صغير من المساعدين والخدم.

في الإصدار الجديد من كتابها لعام 2019، The Other Side Of The Coin: The Queen ، the Dresser and the Wardrobe، ستكتب “كيلي” أيضاً عن جنازة الأمير “فيليب”، بعد وفاته في أبريل الماضي.

وفقاً لشركة هاربر كولينز للنشر، فإن الفصل الإضافي سيحمل اسم “الملكة – أيام الإغلاق” ويسلط الضوء على عزلة الأسرة الملكية أثناء عمليات الإغلاق التي فرضها الوباء في قلعة وندسور (بما في ذلك كيفية قيام “كيلي” بقص شعر الملكة وتصفيفه) وما حدث وراء الكواليس في أول ارتباطات عامة للملكة بعد رفع الإغلاق.

يعِد الكتاب، الذي صدر في المملكة المتحدة في وقتٍ سابق، بتصميم غلاف تذكاري وتصوير جديد. كما سيمثل الكتاب أيضاً فصلاً آخر في الحياة الرائعة لـ”أنجيلا كيلي”، التي بدأت حياتها المهنية في قصر باكنغهام قبل 28 عاماً بصفتها منسقة أزياء الملكة، وترقت لتصبح المصممة الشخصية والمنسقة لخزانة ملابس الملكة، وواحدة من أقرب المقربين لها.

أحدثت الطبعة الأولى من الكتاب ضجة كبيرة بين المعجبين الملكيين حيث ألقت “كيلي” نظرة من وراء الكواليس على أسلوب الملكة، بما في ذلك كيف تُنظِّف “كيلي” جواهر الملكة التي لا تقدر بثمن والمواد المستخدمة لذلك. كشفت “كيلي” أيضاً عن المرات الوحيدة التي لا تضع فيها الملكة مكياجها هي عندما تسجل كلمة عيد الميلاد المتلفز الخاص بها. وكشفت “كيلي” أنها ترتدي نفس مقاس حذاء الملكة، لذا فقد ارتدت حذاء الملكة.

صرحت شركة هاربر كولينز إن الكتاب بِيع منه أكثر من 100 ألف نسخة مطبوعة. وقالت “كاتيا شيبستر”، مديرة التحرير في HarperNonFiction، في بيان إنها تريد إحياء ذكرى مرور 70 عاماً على العرش للملكة بالإضافة إلى تحديث محتوى الكتاب مباشرة بعد الأحداث غير المسبوقة في العامين الماضيين.

الكتاب غير مسبوق لأن “كيلي” هي أول طاقم شخصي للملكة يُمنح الإذن لكتابة كتب عن دورها الملكي. نُشر كتابها الأول Dressing the Queen في عام 2012 قبل اليوبيل الماسي للملكة “إليزابيث”.

كتبت “سامانثا كوهين”، السكرتيرة الخاصة المساعدة للملكة آنذاك، في المقدمة، “لا أحد في وضع أفضل لسرد هذه القصة غير المعروفة حتى الآن من أنجيلا كيلي. لقد تحملت المسؤولية الاستثنائية لإدارة جميع جوانب خزانة ملابس الملكة بفخر غير محدود بها. العمل والاهتمام بالتفاصيل”.