بعد أن خذلته بتصريحاتها.. هل ينفصل ويل سميث عن زوجته جادا؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإخبارية خبراً مفاده أن جادا بينكيت وزوجها الممثل ويل سميث على شفير الانفصال، خاصة بعد تصريحاتها الأخيرة.

وكان مصدر مقرب من الثنائي ويل سميث وزوجته جادا بينكيت قد كشف لموقع Us Weekly الأمريكي، أن جادا تتمنى لو لم يصفع ويل سميث، كريس روك. كما أنها تعتبر أن الصفعة كانت ردة فعل مبالغاً بها على الموقف، وأيضاً ويل سميث يعتبر ذلك، فهما متفقان على هذا الموقف.

وقد لاقى هذا الخبر انتقاداً كبيراً بين رواد الإنترنت، خاصة محبي الممثل العالمي ويل سميث الذين اعتبروها بذلك تتخلى عنه، وتقف مع الآخرين ضده، خاصة وأنه أقدم على هذا الموقف؛ انتقاماً بعد أن سخر كريس روك من شعرها الحليق.

وفي هذا السياق ذكر موقع newsweek أن جادا كانت قد ألمحت إلى الانفصال عن ويل سميث منذ عام 2018 في تصريحاتها حين قالت: إنها لم تكن ترغب بالزواج منه. كما ورد في التقرير أن جادا قامت بتوجيه انتقادات لاذعة لويل سميث مؤخراً أمام 20 شخصاً من أصدقائه، وعلق سميث على الحديث بالقول: “لقد نشأت في منزل حيث شاهدت والدي يضرب أمي في وجهها، ولن أقوم بتأسيس منزل مثل الذي نشأت فيه، مع شخص يتحدث بكلام نابي وعنيف”.

وكان قد انتشر في الساعات الماضية فيديو قديم لـجادا يعود لعام 2018 من سلسلة مقاطع على الفيسبوك بعنوان Red Table Talk، تعترف فيه، وهي جالسة حول طاولة دائرية مع والدتها وكذلك سميث وابنتهما ويلو، 21 عاماً، بعدم رغبتها أبداً في الزواج من ويل سميث، وأن والدتها أدريان بانفيلد-نوريس، المعروفة أيضاً باسم جامي، 68 عاماً، هي التي أجبرتها على الزواج بعد حملها الأول من ابنهما جادين، البالغ من العمر الآن 23 عاماً.

وقالت جادا في الفيديو: كنت تحت ضغط شديد، كوني ممثلة شابة وكنت صغيرة وكنت حاملاً، ولم أكن أعرف ماذا أفعل، لكن لم أكن أرغب أبداً في الزواج”. ردت عليها والدتها: “أتذكر رغبتي في أن تتزوجي لكنني لا أتذكر رفضك لفكرة الزواج، أتذكر رفضك لفكرة الزفاف وليس الزواج”.

ومن جهته قال سميث: “لم يكن هناك يوم في حياتي أردت فيه أي شيء آخر غير الزواج وتكوين أسرة. منذ أن كنت في الخامسة من عمري، كنت أتصور الشكل الذي ستكون عليه أسرتي”.

يشار إلى أن مصدراً مقرباً من الثنائي ويل سميث وزوجته جادا بينكيت كان قد كشف لموقع Us Weekly الأمريكي، أن جادا تتمنى لو لم يصفع ويل سميث، كريس روك.

يذكر أن الأكاديمية أصدرت مؤخراً قراراً رسمياً بمنع مشاركة الفنان ويل سميث في أي حفل أو فعاليات تنظمها الأكاديمية لمدة عشر سنوات، وذلك بسبب الصفعة التي وجهها سميث إلى مقدم الحفل كريس روك، منذ أيام قليلة.