لا يزال يحاول استرجاع علاقتهما.. هوس كانييه ويست بـ كيم كارداشيان يتخطى الخيال

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت نجمة تلفزيون الواقع ​كيم كارداشيان​ أن طليقها النجم العالمي ​كانييه ويست​، عرض عليها أن يستقيل من كل وظائفه ويصبح مصمّم الأزياء الخاص بها.

وأحدثت كيم ضجة كبيرة في هذا التصريح، خاصة وأنها قالت إن كانييه لايزال حتى الآن يحاول استرجاع علاقتهما سوياً.

ولكن من المؤكد أن جميع محاولات كانيي ويست لن تعرف النجاح، إذ أن كيم كارداشيان تعيش قصة حب مميزة مع النجم الكوميدي بيت ديفيدسون.

وكانت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان خلال حلولها ضيفة في برنامج The Ellen DeGeneres Show مع الإعلامية إلين دي جينيريس قد كشفت أن حبيبها الجديد وضع العديد من الأوشام التي ترمز لها هي على جسده منذ بدء علاقتهما أواخر عام 2021.

وقالت النجمة إن الأوشام جميعها جميلة إلا أن الوشم المفضل لديها هو الذي كتب فيه : “حبيبتي محامية”.

وأحدثت صورة الوشم ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أبدى البعض إعجابهم بالوشم، فيما اعتبر آخرون أن كل ما يحاول فعله بيت ديفيدسون هو استفزاز طليق كيم كرداشيان، المغني العالمي كانيي ويست.

يشار إلى أن كيم كارداشيان درست المحاماة وخضعت واجتازت امتحاناً في المحاماة مؤخراً.

وكانت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان قد كشفت في مقابلة لها مع مجلة فارايتي؛ أنها ستكشف في برنامجها الجديد “The Kardashians”، ولأول مرة تفاصيل علاقتها العاطفية مع الممثل الكوميدي بيت ديفيدسون.

كما أوضحت النجمة البالغة من العمر 41 عاماً في المقابلة التي أجرتها برفقة والدتها كريس جينر وأختيها كلوي كارداشيان وكورتني كارداشيان؛ بهدف الترويج للبرنامج الواقعي الجديد “الكارداشيان”، أنها ستروي التفاصيل التي يريد الجميع معرفتها حول علاقتها ببيت ديفيدسون الذي لم يتم الاتفاق معه للظهور في العرض حتى الآن.

ولفتت إلى أنها متحمسة للكشف في البرنامج عن تفاصيل لقائهما ومن تواصل مع من في بداية الأمر، وكيف حدث ذلك، وكل التفاصيل التي يريد الجميع معرفتها.

كما أعلنت كيم كارداشيان أن كانيي ويست سيكون في الحلقة الأولى من البرنامج، إذ ستكون عبارة عن عمل يشبه الوثائقي، وأن جزء علاقتها العاطفية مع بيت ديفيدسون لم يتم تصويره بعد.