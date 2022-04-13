شهر عسل في الفضاء وفستان خيالي.. كواليس زفاف نجل ديفيد بيكهام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد يومين من حفل الزفاف الأشهر حالياً حول العالم، تم نشر الصور الخاصة بحفل زفاف بروكلين بيكهام، البالغ من العمر 23 عاماً، ونيكولا بيلتز، البالغة من العمر 27 عاماً، والذي عقد يوم 9 أبريل الجاري، بمنزل عائلة العروس في منطقة بالم بيتش بولاية فلوريدا.

اتجهت أنظار العالم نحو حفل الزفاف الضخم، وكافة تفاصيله الفارهة، بعدما أعلنت مجلة فوغ البريطانية عن الكواليس، لامتلاكها حقوق التغطية الحصرية لحفل الزواج.

فستان العروس

خطفت نيكولا، ابنة الملياردير نيلسون بيلتز، الأنظار بفستان زفافها، الذي صنع خصيصاً لها من علامة فالنتينو بيد المدير التنفيذي للماركة بييرباولو بيتشيولي، وتم اعتماد تصميم الفستان بعد عام من المحادثات مع فريق فالنتينو الإبداعي، وتم العمل على الفستان بين المقر الرئيسي للعلامة في روما وأميركا، حيث تمت خياطة طرحة العروس في ميامي.

وتميز فستان نيكولا الرقيق بتصميمه الفاخر المصنوع من أقمشة الدانتيل الفرنسي، والقفازين المصنوعين يدوياً، وزين بذيل طويل للغاية ليتساوى مع طول طرحة العروس، وجاءت قصة الفستان أشبه بإطلالات التسعينيات.

كما اعتمدت الممثلة تسريحة شعر مستوحاة من العارضة الشهيرة كلوديا شيفر في التسعينيات أيضاً، لتكمل إطلالتها الرائعة من وحي فترة ميلاد العروس، وبرز جمالها بمكياج ناعم ورقيق بتوقيع خبيرة التجميل بعلامة شانيل، كيت لي.

كواليس حفل الزفاف

كشفت تقارير صحافية أن تكلفة حفل الزفاف الضخم تخطت الـ3 ملايين دولار، مشيرة إلى أن فستان العروس من دار فالنتينو، وباقة الزهور من “ريشي باتيل”، وبدلة بروكلين من دار ديور، بينما وصلت الطاولات والأثاث وقطع الديكور من بابلو أوليفيرا من “Nuage Designs”.

وأقيم حفل الزفاف في حديقة قصر بيلتز، التي تبلغ تكلفتها 76 مليون جنيه إسترليني، وأحيا الحفل مغنى الراب سنوب دوج، وأشرف على طعام الحفل الشيف ميامي تييري إيسامبرت، الذي كان يطهو الطعام لرئيس الولايات المتحدة الأسبق بيل كلينتون.

إضافة إلى انتشار الإجراءات الأمنية المشددة، نظراً لضيوف حفل الزفاف، كما حظر على الحضور استخدام الهواتف المحمولة في التقاط الصور، ومشاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نظراً لحقوق التغطية الإعلامية لمجلة فوغ البريطانية.

شهر عسل في الفضاء

قبل أشهر من حفل الزفاف، تم الكشف عن التحضيرات التي يخضع لها العروسان وعائلتاهما بعد تحديد موعد الزفاف الذي وافق 9 أبريل، وحينها أعلن عن تحضيرات لرحلة شهر عسل إلى الفضاء.

وقيل إن رحلة شهر العسل ستكون هدية خاصة من أصدقاء العروسين، برعاية مركبة فضاء من شركة “فيرجين غالاكتيك”، وتقدر تكلفتها 400 ألف جنيه إسترليني.

وفكر أصدقاء العروسين في هذه الهدية، نظراً لولع الابن الأكبر للاعب الكرة ديفيد بيكهام بالتصوير والتقاط صور مميزة ومختلفة، وستمنحه رحلة الفضاء إرضاء حبه، وتسجيل لقطات غير مسبوقة أثناء الرحلة التي تحمل على متنها 6 ركاب.