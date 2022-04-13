أوزجان دينيز بصورة رومانسية مع حبيبته.. وهكذا علق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: على عكس الفنانين الأتراك الآخرين، الذين يحاولون غالباً إخفاء علاقاتهم العاطفية عن الجمهور، وإبعادها عن أعين الصحافة، يعلن الفنان التركي أوزجان دينيز حبه على الملأ، ويشارك صوراً تجمعه بحبيبته مصممة الأزياء الإيرانية سمر دادكر بين الفينة والأخرى، ليعبر لها عن حبه.

وقبل ساعاتٍ قليلة، شارك النجم التركي (50 عاماً) صورةً تجمعه فيها، يظهر فيها أوزجان وهو يمسك بيد حبيبته التي تصغره بـ23 عاماً، بينما تضع دادكر يدها الثانية على كتفه وتنظر إليه بحب.

ومن خلال تلك الصورة الرومانسية، وجّه نجم مسلسل “عروس إسطنبول” رسالةً لحبيبته، من خلال تعليقٍ مرفقٍ، قال فيه: “أنا في عينيكِ مرة جديدة”، وهو التعليق الذي يعبر عن الوضعية التي اتخذتها دادكر في الصورة، حيث كانت تنظر لأوزجان، فيما ينظر الأخير إلى الكاميرا.

وكان الخطيب السابق للفنانة المصرية أروى جودة، قد أعلن ارتباطه بمصممة الأزياء رسمياً في بداية هذا العام، من خلال نشره مجموعة من الصور لهما سوياً، وهي الصور التي التقطت خلال وجودهما في قبرص ليحيي أوزجان حفلة رأس السنة.

ومنذ إعلانه ذلك الارتباط، عاد النجم التركي ليدخل دائرة الاهتمام بعلاقاته العاطفية، وتصدر عناوين الأخبار، وذلك للفارق العمري الكبير نسبياً بين أوزجان وسمر.

وخلال الأشهر التي سبقت إعلان ارتباطه العاطفي، كان أوزجان محط اهتمام الصحافة التركية بسبب مشكلاته مع طليقته ووالدة ابنه “كوزاي” فايزة أكتان، من ضمنها تداول مقطع فيديو للنجم وطليقته وهما يتشاجران أمام منزل الأخيرة، فيما قامت بعدها بطرده وضربه وشق قميصه أمام العلن.

واضطرت بعدها طليقته فايزة للخروج ببيانٍ خاص لتوضيح ما حدث، قالت فيه: “توقّف سائق أوزجان عن أخذ ابني للمدرسة منذ أيام، وأصبحت أنا من أقوم بأخذه للمدرسة بسيارة أجرة وكنت أخبر أوزجان بهذا الشيء ولكنه لم يجب”، مضيفةً أنه وفي اليوم المخصص له لرؤية طفلهما كوزاي جاء لأخذه ولكن ليس إلى المدرسة، وأن تلك المقاطع التي انتشرت ليست كاملة وتم التعديل عليها.