مخرج “فاتن أمل حربي” يرد على اتهامات الابتعاد عن الشرع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رد ماندو العدل، مخرج مسلسل “فاتن أمل حربي”، للنجمة نيللي كريم، والمشارك في موسم دراما رمضان 2022، على متابعة اتهمته بأنه يدعو، من خلال المسلسل، للابتعاد عن شرع الله، وتشوية صورة رجل الأزهر.

وفي التفاصيل، وجهت إحدى متابعات ماندو العدل، على حسابه بموقع “فيسبوك”، سؤالاً تضمن الآتي: “ممكن أسأل حضرتك سؤال، هو حضرتك كمخرج مقتنع بالورق اللي بتصوره دا ومقتنع بطريقة الأحداث، ومقتنع إن رجل الأزهر فعلاً مش فاهم هو بيشرح إيه وبيقول دا اللي أنا حفظته، ومقتنع إن الفقه نفسه ميلزمناش كمسلمين، ومقتنع إن كلام ربنا في المصحف بس، ومقتنع إننا هنكون أفضل بكتير لو متبعناش الشرع”.

وأضافت: “لو كان مخرج العمل بيتر ميمي أنا غالبًا مكنتش هزعل بالشكل دا يعني فلنفترض إن فيه فكرة وظلم واقع، إزاي تتعامل مع الطرف الآخر كدا وتتهمه بالجهل ومجرد الحفظ وعدم الفهم”.

ورد ماندو العدل على التعليق، قائلاً: “رغم كم الاتهامات الباطلة دي لكن هرد عليكي، أولاً أيوة مقتنع بالورق اللي بصوره وإلا ماكنتش صورته، ثانياً رجل الأزهر قال رأيه وقال اللي يعرفه، ومفيش أي عيب إن رجل أزهر يرجع يقرأ قبل ما يدي فتوي، بالذات لو سنه صغير”.

وتابع: “محدش قال إن الفقه ميلزمنيش، لا يلزمنا بس بعد المراجعة لأن العلماء دول بشر يؤخذ منهم ويرد وإلا مكناش قولنا رأي الإمام ابن حزم، مهو ده فقه برضه ولا إيه؟ ومحدش قال منتبعش الشرع، عيب تقولي الكلام ده، كده إنتي بتكفريني وبتزايدي على إسلامي وديني ودي حاجة مش من حقك ولا من حق حد”.

واختتم، قائلاً: “أخيراً المسلسل ده متراجع كلمة كلمة وحرف حرف من دكتور سعد الدين الهلالي، وده أستاذ فقه مقارن في الأزهر ولا هو كمان مش مهم عنده الشرع لا سمح الله، نصيحة بقى.. اتعلمي ثقافة الاختلاف من غير ما نتهم الناس في دينهم ونكفرهم”.

مسلسل “فاتن أمل حربي” بطولة النجمة نيللي كريم، وشريف سلامة، وهالة صدقي، وخالد سرحان، ومحمد الشرنوىي، ومحمد ثروت، وجيلان علاء، وفادية عبدالغني، المسلسل تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل، وإنتاج جمال العدل.

وتدور أحداث المسلسل حول امرأة تجد نفسها تواجه قانوناً قديماً قد يحرمها حقوقها وحقوق ابنتيها، بعد معاناة مستمرة مع طليقها.

وتتابع الأحداث، حيث تظن فاتن ضرورة طلاقها من سيف لاستحالة العشرة بينهما، وتعتقد أن الحياة ستستقر وتخلو من المشكلات، لكنها تواجه مجموعة مشكلات بسبب قانون الأحوال الشخصية، الذي يحرمها ابنتيها إذا تزوجت من رجل آخر.