دعوى قضائية لوقف عرض “الكبير أوي 6”.. والسبب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن الدعاوى القضائية هي السمة الأبرز في هذا الموسم الدرامي، حيث جرت ملاحقة أكثر من عملٍ تلفزيوني منذ بداية الشهر الفضيل، وآخرها مسلسل “الكبير أوي 6″، بسبب ظهور إحدى شخصيات العمل بطقم التمريض.

وبدأت القصة عندما ظهرت “مربوحة”، وهي الشخصية التي تجسدها الفنانة المصرية رحمة أحمد، في الحلقة الخامسة من الجزء السادس من مسلسل “الكبير أوي 6″، وهي ترتدي الطقم الخاص بالممرضات في مصر، ضمن مشاهد ليلة الزفاف مع الكبير، في “سكتش” كوميدي أضحك الجمهور المُحب للمسلسل.

لكن هذا المشهد، الذي كان الهدف منه كوميدياً، لم يمر مرور الكرام، إذ اعتبرته نقابة التمريض المصرية سخرية وتشويهاً لصورة الممرضة في مصر، الأمر الذي استدعى قيام الدكتورة كوثر محمود، النقيب العام للتمريض المصري، برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.

ومن خلال تلك القضية، طالبت النقيب بوقف عرض مسلسل “الكبير أوي 6″، الذي يعرض عبر قناة “ON E”، لما اعتبرته إساءة واضحة للممرضة المصرية، مشيرةً إلى أنها فوجئت بإساءات ضد الممرضات لفظاً وفعلاً.

وأضافت: “مشهد ليلة زفاف الكبير أوضح أن الزوجة لابد أن ترتدي زي الممرضة كي تثير غريزته، وهو إسقاط كبير وإيحاء شنيع من شأنه الإضرار بالممرضة المصرية، التي هي من أمهر الممرضات على مستوى العالم”.

وأكدت الدكتورة كوثر في دعواها ضد مسلسل “الكبير أوي”، أن النقابة العامة للتمريض المصري تدافع عن أعضاء الهيئة العامة للتمريض من “أي جرم أو تشهیر أو إساءة” للصغير قبل الكبير من أعضاء هيئة التمريض.

وكانت الحلقة الخامسة من مسلسل “الكبير أوي 6″، قد شهدت عدة مشاهد طريفة بين النجم أحمد مكي والفنانة رحمة أحمد أو “مربوحة”، حيث ظهرت “مربوحة” وهي تحاول التقرب من “الكبير” وإغراءه لكن بطريقتها الخاصة، فظهرت ترتدي ملابس غريبة صدمته، وأدخلت الجمهور في نوبةٍ من الضحك.