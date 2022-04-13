شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر تطمئن جمهورها بعد تعرضها لوعكة صحية أثناء تصوير "راجعين يا هوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأنت الفنانة وفاء عامر جمهورها على صحتها بعد تعرضها لوعكة صحية أثناء تصويرها مسلسل "راجعين يا هوى".

وأكدت عامر خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج"مطبخ الستات" الذى تقدمه اليوم الأربعاء الفنانة منى عبد الغني، والإعلامية إيمان عز الدين على قناة "CBC"، أن سر تألقها في المسلسل، هو انسجامها مع الفنانين خالد النبوي وانوشكا وطاقم عمل المسلسل، مؤكدة أنها لم تنته من أعمال التصوير حتى الآن.

وحول ظهور نجل الفنان خالد النبوي، نور معها في المسلسل، قالت: "نور جميل ابن الأسرة المصرية قريب للقلب".

في سياق آخر، قالت وفاء عامر: "بحب أعمل الأكل وشاطرة في المطبخ، محدش يقدر ينافسني في أي حاجة في الطبخ، أنا أسكندرانية بعمل كل حاجة في الأكل".

"مطبخ الستات" يذاع طوال الأسبوع وتقدمه الفنانة مني عبد الغني والإعلامية هبة الأباصيري، وإيمان عز الدين، ومها الصغير، على شاشة "CBC" حصريًا.