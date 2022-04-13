شكرا لقرائتكم خبر عن فاتن أمل حربى الحلقة 12.. فاتن تقرر العودة لـ سيف وشفيع يفسد الأمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل فاتن أمل حربى، للنجمة نيللى كريم، المذاع على قناة Cbc، بعدما رسبت ابنتا "فاتن" نيللى كريم، وشعورها بالفشل، مما جعلها تفكر فى العودة لطليقها وترك مركز استضافة المرأة، ولكن صديقاتها بالمركز أقنعوها بأن تنتظر للصباح.

وفى الصباح وبعد نزولها وجدت "فاتن" صديقتها التى عادت لزوجها منذ أيام عادت لمركز الاستضافة مرة أخرى وآثار اعتداء زوجها على وجهها، وتقابلت "فاتن" مع "ميسون" هالة صدقى وطلبت منها أن تقوم بتوصيلها إلى مصنع "نظيمة" فادية عبد الغنى والدة طليقها "سيف" شريف سلامة، ولكنها رفضت ذلك.

نزلت "فاتن" من سيارة "ميسون" واستقلت ميكروباص وبمجرد وصولها إلى باب المصنع، تلقت مكالمة هاتفية من محاميها "شكيب الاسكندرانى" محمد ثروت، ليذكرها بموعد القضية وبسبب نسيانها لم تدخل مصنع "نظيمة" وذهبت بابنتيها للمحكمة، وكانت القضية عن النفقة والتى قدم فيها محامى "سيف" أوراق تفيد بأنه أصبح عاطلاً وأن والدته قامت برفده من المصنع.

امتلكت "فاتن" حالة من اليأس وأثناء خروجها من المحكمة، قام "سيف" بتعنيفها وانفعل عليها بسبب اصطحابها لابنتاهما فى المحكمة، لتعلن استسلامها وتخبره بأنها ستعود معه وتركت له ابنتيه، وسبقته على السيارة ولكن ابنتيهما انهارتا من البكاء، ولكن أنقذ "شفيع" محمد التاجى الأمر قبل مغادرة سيف بـ "فاتن" وابنتهما وقام بانزالهما وأخبره بأن عودتها تكون برضاها وليست بهذه الطريقة.

مسلسل "فاتن أمل حربى" يتناول قضية هامة من قضايا المرأة وألا وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

والمسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.