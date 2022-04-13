شكرا لقرائتكم خبر عن في بيتنا روبوت 2 الحلقة 12: سارة تفشل في إعادة الذاكرة لزوجها يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 12 من مسلسل "في بيتنا روبوت 2" العديد من الأحداث، حيث تستمر سارة "ليلى أحمد زاهر" في محاولة إعادة الذاكرة لزوجها يوسف "هشام جمال" ولكن كل المحاولات باءت بالفشل، فلم تجد أمامها سوى أن تتصل بطبيبتها لتساعدها، وبعد مشاوارت تقترح عليها أن تجعله يذهب لشركته ولكن لا تذهب معه.

يذهب يوسف للشركة، وبمجرد أن تراه هدير السكرتيرة "دنيا سامي" تعتذر له بسبب أنها تأكل على المكتب الأمر الذي نهاها عنه، ولكن تتفاجأ بأسلوبه معها واحترامه لها، ثم يدخل المكتب على علاء الذي يقوم بعمل مقابلات عمل لموظفين جدد وحينها كانت موظفة تقوم بتبويخه بسبب معاكسته لها، فيخشي علاء أن يقوم يوسف بطرده لكنه يتفاجأ أيضا بأسلوبه المحترم وهنا يعترف يوسف لهم أنه قد فقد الذاكرة.

يستغل كل من علاء وهدير فقدان الذاكرة لدى يوسف ويجعلانه يعمل أوفيس بوي، وعندما يراه هادي يعترف له أنه صاحب الشركة ولكنه لا يصدق ويدخل يحكي لعلاء وهدير الذين يقومون على الفور بطرد هادي، ويقوم علاء بجعل يوسف يوقع على زيادة مرتبه بينما هدير تجعله يوقع على ترقيتها.

مسلسل في بيتنا روبوت بطولة هشام جمال، شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، دنيا ماهر، محمد أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب، وعدد من ضيوف الشرف منهم شيرى عادل والعمل فكرة أحمد محيى وأحمد المحمدي وسيناريو وحوار عمرو وهبة وإخراج أسامة عرابى وإنتاج شركة روزناما للمنتج هشام جمال.

وتدور قصة الجزء الثاني حول ظهور مهندس منافس جديد ليوس (هشام جمال) بشركه منافسه ويقوم بتصنيع روبوت منافس يتميز بالقوة اسمه "متين" وتدور بينهم مسابقات لتحديد الروبوت الأفضل على مدار الحلقات، وعلى الجانب الآخر، يفاجأ يوسف وساره بحملها في أول حلقة وتظهر معاناة ومشاكل الزواج في فترة الحمل .