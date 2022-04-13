شكرا لقرائتكم خبر عن الكبير أوى 6 الحلقة 12.. حزلقوم يبحث عن والدة ابنه حلقوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة 12 من مسلسل "الكبير أوى 6"، برحلة بحث "حزلقوم" النجم أحمد مكى عن والدة حلقوم ابنه، وذهب مع هجرس "محمد سلام" إلى الجيم وتحدث مع المدربة شيماء سيف وقد تزوجها منذ فترة وتركها وانكرت معرفتها به بعد الإصابات التى حدثت لها بسببه أثناء لعبة الكاراتيه، وقد ألقى عليها كيس شطة الكشرى مما أدى إلى فقدان نظرها.

وبعد ذلك ذهب إلى المكتبة لمقابلة أمجاد "أسماء جلال" و حكى لهجرس كيف تعرف عليها وتزوجها وعندما لمحته فى المكتبة قالت له:" انت ايه اللى جابك هنا مش كفاية اللى عملته فيا".

كما حرص الكبير على تعيين حراس جدد فى الدوار لمساعدة أشرف "حسين أبو حجاج" فى الحراسة، وأبلغ العترة "مصطفى غريب" الكبير أن حلقوم مختفى ولا يجدونه ليجده الكبير فى دولاب غرفته.

ويعرض مسلسل " الكبير أوى 6” فى تمام الساعة 6:20 مساء، على أن يعاد فى تمام الساعة 1:50 بعد منتصف الليل و2:00 مساء اليوم التالي، ويعرض حصرياً على قناتى ON وON دراما ومنصة Watch it الرقمية .

مسلسل "الكبير أوى" من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندى.