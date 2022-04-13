حسن الرداد يرفع شعار الأكشن والإثارة.. “بابلو إوعى تقابلوا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ينافس الفنان حسن الرداد في موسم رمضان الدرامي 2022، بمسلسل “بابلو”. ويظهر حسن الرداد في المسلسل بمظهر جديد، حيث خفف لحيته، كما يظهر علامة “×” في حاجبه، رافعاً شعار “بابلو إوعى تقابلوا”.

وتدور أحداث المسلسل في أجواء من الأكشن والإثارة، حول قضايا الاتجار بالبشر وتجارة الأعضاء، حيث يقدم حسن الرداد خلال العمل شخصية الشاب “سيد بابلو”، الذي ينتمي لإحدى المناطق الشعبية، ويتورط في عدد من القضايا التي تشغل الرأي العام، لكنه في نفس الوقت يمثل شخصية البطل الشعبي الذي يحظى بحب أهالي منطقته، حيث يتميز بالجدعنة ومساعدة الآخرين، كما أنه يملك شركة حراسات خاصة، ما يجعله يدخل في العديد من الصراعات، كما يتناول العمل الجانب العاطفي الذي يجمع “سيد بابلو” ببطلات العمل.

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب الفنان حسن الرداد، عدد كبير من النجوم منهم: أروى جودة، مصطفى فهمي، نجلاء بدر، محمد جمعة، سلوى عثمان، عبدالرحمن أبو زهرة، رشوان توفيق ودارين حداد، والعمل من تأليف حسان دهشان، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

و”بابلو” هو التعاون الثالث بين حسن الرداد والمخرج محمد عبدالرحمن حماقي، بعد مسلسل “شاهد عيان”، الذي تم عرضه في شهر رمضان 2020، وشاركت في بطولته هنا شيحة، وفيلم “تحت تهديد السلاح”.

وكشف الرداد، في تصريحات صحافية، أن الاختلاف الذي وجده في مسلسل “بابلو” عن الأعمال الفنية التي قدمها سابقاً، دفعه لقبول العمل، مؤكداً أن الفنان يسعى عادة إلى تقديم شخصيات جديدة ودراما مختلفة.

ويضيف الرداد: “هذا ما وجدته في مسلسل (بابلو)، سواء من حيث الدور الذي ألعبه داخل الاأحداث أو من حيث نوع الدراما الخاصة بالعمل بشكل عام، فقد شعرت بأن العمل بمثابة تحدٍّ وشكل جديد بالنسبة لي كممثل، ووجدت أنني لم أقدم هذا الدور سابقاً بكل تفاصيله، كما أنه مناسب لأعود من خلاله إلى الدراما التلفزيونية”.

وحول تقاطع اسم بطل العمل مع اسم تاجر المخدرات المكسيكي بابلو أسكوبار، قال الرداد: “بابلو” هو ابن بيئته، لكنه حينما شاهد بابلو أسكوبار تأثر به بشكل كبير، ومن شدة حبه له أطلق عليه أهالي المنطقة اسم بابلو، رغم أن اسمه الحقيقي “سيد”، وهذا التأثر جعلني أفكر في الجوانب المشتركة بينهما، بناءً على المعطيات الموجودة في السيناريو، ومناقشاتي مع مؤلف العمل حسان دهشان، حيث وقفت بعدها على الشكل الخارجي للشخصية.

بدورها، أعربت الفنانة التونسية دارين حداد عن سعادتها بردود الأفعال التي تصلها باستمرار عن دورها في مسلسل “بابلو​”، مشيرة إلى أن الدور مازال به الكثير من المفاجآت التي سيشاهدها الجمهور مع تصاعد أحداث العمل.

وأوضحت دارين أنها دائماً تسعى إلى التنوع من خلال الأعمال التي تشارك فيها باستمرار، مشددة على أنها سعيدة بالعودة إلى الدراما الرمضانية المصرية مجدداً، من خلال مسلسل “بابلو”.