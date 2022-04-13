عبدالفتاح الجريني يكشف عن مواصفات فتاة أحلامه.. وما سبب عدم عودته إلى المغرب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان عبدالفتاح الجريني، في تصريحات تلفزيونية، السبب وراء عدم عودته للمغرب لمدة زادت على أربع سنوات.

وقال الجريني إنه منذ وفاة والدته وهو لا يستطيع السفر إلى المغرب، لأنه لا يستطيع رؤية المنزل دون وجودها، وإنه سيتذكر والدته في كل الأمهات بالمغرب.

وأضاف الجريني أنه كان شديد التعلق بوالدته، وأنه ظل بجانبها لفترة بالمستشفى في فترة مرضها قبل وفاتها، وبكى بحرقة أثناء الحديث عنها وأثناء تذكره لها في البرنامج.

وكشف عبدالفتاح الجريني عن هدية من والدته له وهي عبارة عن خاتم والده الراحل، وقال إنه يرتديه طوال الوقت.

كما نفى عبدالفتاح الجريني وجود خلافات بينه وبين الفنان المغربي سعد لمجرد، وقال إنه رغم عدم وجود تواصل بينهما إلا أنه لا ينسى له أبداً أنه حرص على الحصول على هاتفه والحديث معه بعد وفاة والدته، وأكد أنه يقدر له حرصه على مواساته في وفاة والدته.

وتحدث عبدالفتاح الجريني عن مشاريعه الفنية، وكشف عن عدة أعمال حاول تقديمها ولكن لظروف إنتاجية لم يستطع تقديمها، ومنها فيلم في هوليوود مع النجمة أنجلينا جولي، وقال إنه عرض على الشركة المنتجة عمل أغنية مع فرقة “bts” الكورية في عام 2016، وكانت وقتها لم تحقق شهرة عالمية كبيرة ولكنه توقع نجاحهما، وفشل المشروع بسبب عدم تحمس الشركة، وحققت الفرقة بعدها نجاحات عالمية كبيرة.

وقال عبدالفتاح الجريني، في تصريحاته، إنه توقع نجاح مغني الراب “ويجز” منذ أعوام، عندما سمع إحدى أغنياته، وأضاف أنه قدم أغنيته الشهيرة “أشوف فيك يوم” بالصدفة، والتي كانت خاصة بالفنان راشد الماجد، وتنازل عنها له بعد أن أبدى إعجابه بها، وأشاد بموقف راشد الماجد معه وبوقوفه بجانبه في بداياته الفنية.

وكشف الجرينى عن حقيقة اضطراب علاقته بالملحن والمطرب عمرو مصطفى وإشاعة الخلاف بينهما، قائلاً: “لا يوجد بيننا أي خلاف”، مضيفاً: “عمرو مصطفى من أول الملحنين اللي دخل بيتهم ورحب بي وسمع صوتي، وأخدت منه أغنية (بحب أشوفك كل ثانية)، التي تعتبر من أحب الأغانى لي وأكثرها نجاحاً”.

وعن علاقته بالفنانة شيري عادل، قال الجريني إنه يعرفها منذ فترة طويلة، وكان سيشاركها في فيلم ولكن رفضته، نافيًا أن يكون سبب الرفض وجود خلافات بينه وبين زوج شيرى وقتها.

وعن مواصفات فتاة أحلامه، قال الجريني إنه ليست لديه مواصفات معينة، وأنه بسيط في التعامل، موضحاً: “أفضل أنها تكون بنت بلدي ومعنديش مشاكل مع أي جنسية بس بنت بلدي هتتفهم أنا جاي منين، وهتتفهم ظروف الحياة والطباع”، مضيفًا أنه يفضل الذكاء والجمال.

وأكد عبدالفتاح الجريني حبه الشديد لمحمد منير، وأنه يعتبره مثله الأعلى، قائلاً: “منير مدرسة، فهو الأستاذ والتلميذ، وطوال حياتي أتمنى أن أصبح مثله”.