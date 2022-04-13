كورتني كاردشيان تكشف كواليس علاقتها بزوجها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أيام من حفل زفافها الذي أُقيم دون تخطيط، ودون حضور أحد، كشفت نجمة برامج الواقع الأميركية، كورتني كاردشيان، عن كواليس علاقتها بزوجها الموسيقي ترافيس باركر، وتحديداً تلك التفاصيل الخاصة بمن بدأ بالاعتراف للآخر بحبه.

وخلال الموسم الأول من برنامج “The Kardashians”، الذي يذاع على منصة “Hulu”، أوضحت كورتني أنهما كانا في البداية مجرد صديقين، إلا أنهما عثرا على الحب في علاقة الصداقة تلك، وأنها هي من بدأت بالتقرب من باركر أولاً، وأخذت على عاتقها زمام المبادرة، واصفةً باركر بالشخصية المتحفظة.

وتابعت كورتني بالقول إنها كانت تشعر دائماً بالانجذاب تجاه ترافيس، إلا أن علاقتهما أخذت منحنى أكثر قرباً خلال فترة “الجائحة”، لافتةً إلى أنها أخذت زمام المبادرة؛ لأنها لا تملك الوقت للانتظار والدخول في مراحل ما قبل الاعتراف، بدءاً بالمواعدة، ومشاهدة الأفلام معاً، وغيرها من الأمور التي يفعلها أي ثنائي قبل أن يعترفا بحبهما.

وبينت النجمة الأميركية أن منزلها ومنزل ترافيس يقعان بالقرب من بعضهما، وأنه استمر كصديقٍ مقرب منها لمدة ثمانية أعوام، حيث اعتاد الثنائي ممارسة الرياضة سوياً، وأنهما كانا يفعلان كل شيء كصديقين، إلى أن وقعا في غرام بعضهما.

وشهدت تصريحات كورتني تلك تعليقات متباينة حول رأي عائلة كاردشيان في علاقة ابنتها كورتني، حيث قالت والدتها كريس جينر إنها لم تكن تتخيل أن العلاقة التي تجمع بين كورتني وترافيس ستتحول إلى علاقة عاطفية وزواج، في حين خالفتها كيم وكلوي الرأي، مشيرتين إلى أنهما كانتا تتوقعان زواج كورتني وترافيس منذ سنوات، وأنهما لطالما شجعتاها على ذلك.

ومؤخراً، نشرت كورتني صور زفافها الذي تم بشكلٍ سريع ومفاجئ، وذلك بعد حضورها حفل توزيع جوائز غرامي.

وارتدت كورتني في تلك المناسبة التي جاءت على عجلٍ ودون تخطيط، سترةً جلدية وبنطالاً مطابقاً باللون الأسود، وهي الإطلالة ذاتها التي اعتمدها العريس ترافيس، حيث ارتدى أيضاً سترة جلدية وبنطالاً مطابقاً، كما قام الثنائي بارتداء نظارات شمسية سوداء متناسقة.